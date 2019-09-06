2019-09-06T11:11:20+03:00
Спорт

Президент «Урала» Григорий Иванов: «Готовы взять к себе Мамаева, но его прежнюю зарплату не потянем»

Сегодня суд принял решение выпустить экс-полузищитника «Краснодара» и Александра Кокорина по УДО
Олег Галимов
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По словам Иванова, клуб готов вести переговоры, когда Мамаев выйдет из колонии.По словам Иванова, клуб готов вести переговоры, когда Мамаев выйдет из колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В преддверии важнейшей игры сборной России против Шотландии в рамках отбора на чемпионат Европы пришли новости из колонии № 4 Белгородской области. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу по УДО, в течение 10 дней они покинут места лишения свободы. С осени прошлого года закадычные друзья находятся за решеткой. Под следствие они попали после «похождений» по центру столицы, где они избили двух человек.

С октября 2018 года футболист находятся за решеткой. В мае им вынесли приговор, но суд решил отпустить спортсменов по УДО Фото: Михаил ФРОЛОВ

С октября 2018 года футболист находятся за решеткой. В мае им вынесли приговор, но суд решил отпустить спортсменов по УДОФото: Михаил ФРОЛОВ

Если нападающего «Зенита» давно ждут в команде и тренер и партнеры, то остался без клубной прописки – весной «Краснодар» расторг контракт с полузащитником. Еще прошлой осенью глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность взять футболистов в «Ахмат» на «перевоспитание». Также о желании подписать звезд отечественного футбола не раз говорил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

По его словам, клуб готов вести переговоры, когда Мамаев выйдет из колонии.

- Конечно, мы заинтересованы в услугах такого профессионала, но пока они с Кокориным еще даже не на свободе, - рассказывает «КП» Иванов. – Главный вопрос в том, какой контракт будет у футболиста. Платить деньги, которые он получал в «Краснодаре» мы не сможем.

В отличие от друга Кокорина, Павел Мамаев остался без клуба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от друга Кокорина, Павел Мамаев остался без клубаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Григорий Викторович, но разве запросы Мамаева не должны поутихнуть после его криминальной истории?

- Это вы так думаете, но у многих людей из мира профессионального футбола другое мнение.

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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до апреля

Во вторник в Мосгорсуде рассматривали апелляцию защиты Кокорина, Мамаева и Ко на продление их ареста. Напомним, три недели назад Тверской суд увеличил срок предварительной «отсидки» до шести месяцев - до 8 апреля. В городской суд футболистов из Бутырки не повезли - устроили с изолятором сеанс видеосвязи. Адвокаты вновь говорили о затягивании дела. И что обычно обвиняемые по таким статьям так долго в СИЗО не сидят. Это, кстати, правда (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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