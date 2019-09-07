2019-09-07T19:55:46+03:00
Происшествия

«Не заметил»: на Урале Toyota насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу

Водитель затормозил в последний момент - но было уже поздно
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Краснотурьинске сегодня утром, 7 сентября, произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Информация поступила около 9:20.

- По предварительным данным, 53-летний водитель внедорожника Toyota, при движении по улице Абоимова, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии, 62-летний мужчина скончался от полученных травм на месте еще до приезда скорой помощи. Он не захотел дойти до пешеходного перехода, который находился совсем рядом, и решил перебежать дорогу наискосок от остановки. Водитель заметил его в последний момент и попытался затормозить - но было уже поздно.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства аварии. Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдения ПДД и об использовании светоотражающих элементов на одежде. Водителей же просят быть предельно внимательным и сбрасывать скорость при подъезде к пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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