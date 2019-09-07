«Вел себя неадекватно»: на Урале экс-полицейский сбил женщину и напал на сотрудника ДПС

В Ирбите экс-полицейский на автомобиле Toyota сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по всем правилам. Инцидент произошел на перекрестке улиц Советская и Молодой Гвардии.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, виновник ДТП - бывший замначальника Ирбитского ОВД по охране общественного порядка Роман Большаков.

Пострадавшую женщину сразу доставили в больницу. Фото: сообщество "Инцидент Ирбит"

Его Toyota проехала на красный свет на большой скорости и сбила пешехода, который переходил дорогу. Сила удара была настолько большой, что женщину отбросило на стоящую с противоположной стороны «Ладу». Ее срочно госпитализировали в больницу. Сейчас ей оказывается медпомощь.

- На место аварии сразу приехал наряд ДПС, но мужчина вел себя неадекватно и накинулся с кулаками на одного из сотрудников Госавтоинспекции, - рассказал источник. - Бывшего полицейско все-таки задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас СКР по Свердловской области решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 318 УК РФ (применение силы в отношении власти).