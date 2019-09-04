2019-09-04T17:30:54+03:00
Общество

Поймай меня, если сможешь: ищите разрисованные такси на улицах Екатеринбурга

К оформлению автомобилей подключились художники «Стенограффии»
Евгения Гладких
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Вишни на Вишневой. Фото: организаторы фестиваляВишни на Вишневой. Фото: организаторы фестиваля

По улицам Екатеринбурга с 4 сентября колесят 10 оригинальных автомобилей «Яндекс.Такси», разукрашенных художников «Стенограффии».

Кораблик. Фото: организаторы фестиваля

Кораблик. Фото: организаторы фестиваля

Машины оформили в рамках проекта «УРА.УРАЛ!», превратив их в передвижные арт-объекты.

Большая сушка. Фото: организаторы фестиваля

Большая сушка. Фото: организаторы фестиваля

С уникальными такси уже вовсю фотографируются горожане и делятся снимками в социальных сетях.

Девушка-фавн. Фото: организаторы фестиваля

Девушка-фавн. Фото: организаторы фестиваля

Проект создан для того, чтобы как можно больше горожан познакомились с уличным искусством.

Абстракция . Фото: организаторы фестиваля

Абстракция . Фото: организаторы фестиваля

- Этим проектом мы заявляем: искусство — живое, подвижное. Мы не только продвигаем его в массы — мы приводим искусство в движение, - говорят организаторы «Стенограффии».

Динозавромойка. Фото: организаторы фестиваля

Динозавромойка. Фото: организаторы фестиваля

Фестиваль «УРА.УРАЛ», на котором официально презентуют разрисованные автомобили, состоится в Екатеринбурге 7 сентября в 12:00 на улице Горького 4А.

Малахит. Фото: организаторы фестиваля

Малахит. Фото: организаторы фестиваля

Чайки. Фото: организаторы фестиваля

Чайки. Фото: организаторы фестиваля

CTRL + X. Фото: организаторы фестиваля

CTRL + X. Фото: организаторы фестиваля

Муми-тролли и Гранаты. Фото: организаторы фестиваля

Муми-тролли и Гранаты. Фото: организаторы фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU

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