Поймай меня, если сможешь: ищите разрисованные такси на улицах Екатеринбурга

По улицам Екатеринбурга с 4 сентября колесят 10 оригинальных автомобилей «Яндекс.Такси», разукрашенных художников «Стенограффии».

Кораблик. Фото: организаторы фестиваля

Машины оформили в рамках проекта «УРА.УРАЛ!», превратив их в передвижные арт-объекты.

Большая сушка. Фото: организаторы фестиваля

С уникальными такси уже вовсю фотографируются горожане и делятся снимками в социальных сетях.

Девушка-фавн. Фото: организаторы фестиваля

Проект создан для того, чтобы как можно больше горожан познакомились с уличным искусством.

Абстракция . Фото: организаторы фестиваля

- Этим проектом мы заявляем: искусство — живое, подвижное. Мы не только продвигаем его в массы — мы приводим искусство в движение, - говорят организаторы «Стенограффии».

Динозавромойка. Фото: организаторы фестиваля

Фестиваль «УРА.УРАЛ», на котором официально презентуют разрисованные автомобили, состоится в Екатеринбурге 7 сентября в 12:00 на улице Горького 4А.

Малахит. Фото: организаторы фестиваля

Чайки. Фото: организаторы фестиваля

CTRL + X. Фото: организаторы фестиваля