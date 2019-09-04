Поймай меня, если сможешь: ищите разрисованные такси на улицах Екатеринбурга
По улицам Екатеринбурга с 4 сентября колесят 10 оригинальных автомобилей «Яндекс.Такси», разукрашенных художников «Стенограффии».
Кораблик. Фото: организаторы фестиваля
Машины оформили в рамках проекта «УРА.УРАЛ!», превратив их в передвижные арт-объекты.
Большая сушка. Фото: организаторы фестиваля
С уникальными такси уже вовсю фотографируются горожане и делятся снимками в социальных сетях.
Девушка-фавн. Фото: организаторы фестиваля
Проект создан для того, чтобы как можно больше горожан познакомились с уличным искусством.
Абстракция . Фото: организаторы фестиваля
- Этим проектом мы заявляем: искусство — живое, подвижное. Мы не только продвигаем его в массы — мы приводим искусство в движение, - говорят организаторы «Стенограффии».
Динозавромойка. Фото: организаторы фестиваля
Фестиваль «УРА.УРАЛ», на котором официально презентуют разрисованные автомобили, состоится в Екатеринбурге 7 сентября в 12:00 на улице Горького 4А.
Малахит. Фото: организаторы фестиваля
Чайки. Фото: организаторы фестиваля
CTRL + X. Фото: организаторы фестиваля
Муми-тролли и Гранаты. Фото: организаторы фестиваля
ИСТОЧНИК KP.RU