«Предлагаем признать косяк»: На блогера Варламова подают в суд из-за уральского «Версаля»

Блогер-урбанист Илья Варламов в Екатеринбурге фигура довольно известная. Он часто рассказывает об Уральской столице в своем блоге. Недавно, например, высказался по поводу школы №106, которую в народе уже называют не иначе, как «Версалем». Все потому что бизнесмен Андрей Симановский (владелец Сима-ленда - Прим. Ред.) сделал там ремонт под стать французскому дворцу. Позолота, мраморные полы, люстры и лепнина… Такой необычный ремонт в простой уральской школе не обсудил разве что ленивый.

Единственное «но» - в своем блоге Варламов использовал фотографии с паблика "Лампа" без разрешения. И это с учетом того, что он сам довольно трепетно относится к авторским правам. Если где заметит свои творения, то сразу же идет в суд.

А вот еще пара кадров из школы Симановского. Их делал фотограф "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге журналист из Екатеринбурга Андрей Казанцев, чьи фотографии Варламов использовал у себя в блоге, решил подать на урбаниста в суд. За использование фотографий без разрешения Казанцев просит у Варламова 36 000 рублей. Эту сумму журналист планирует перевести детям-сиротам.

И эта фотография тоже наша.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» публикует досудебную претензию к Илье Варламову в оригинале:

«Уважаемый солидный гражданин Варламов. Разрешите обратиться, не с целью наживы, но чтобы разрешить спор по-человечий, по-людски.

Вы, будучи, наверно, в несознанке, использовали мои авторские произведения. Вам пришлись по нраву мои шикарные фотографии шикарного ремонта в школе Екатеринбурга. Их я разместил в сообществе Лампа.

Согласно букве закона статья 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает возможность возмещения убытков, причиненных автору или правообладателю путем выплаты ему компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения по собственному выбору.

Братское сердце, не нужно идти в несознанку. Просто восполните, внатуре, беспокойства мои и моих близких, и всё будет хорошо. Мы тут покубатурили, обкашляли данный вопрос. И вот что порешали: Вы с наших близких в подобной ситуации решили взять 12 тысяч рублей за каждый свой снимок. Чтобы всё было по справедливости, предлагаем вам косяк признать и возместить мне беспокойства в том же размере.

Не просим поляну нам накрыть в редакции. Вы на эту сумму (36 тысяч рублей) помогите деткам-сироткам из НИЖНЕТУРИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ. Как сами хотите, деньгами или иным удобным для вас способом. Обнял, ушел».