2019-09-04T16:54:46+03:00
Общество

«Предлагаем признать косяк»: На блогера Варламова подают в суд из-за уральского «Версаля»

Урбанист использовал чужие фотографии без разрешения
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эх, красота-то какая! Лепота!Эх, красота-то какая! Лепота!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Блогер-урбанист Илья Варламов в Екатеринбурге фигура довольно известная. Он часто рассказывает об Уральской столице в своем блоге. Недавно, например, высказался по поводу школы №106, которую в народе уже называют не иначе, как «Версалем». Все потому что бизнесмен Андрей Симановский (владелец Сима-ленда - Прим. Ред.) сделал там ремонт под стать французскому дворцу. Позолота, мраморные полы, люстры и лепнина… Такой необычный ремонт в простой уральской школе не обсудил разве что ленивый.

Единственное «но» - в своем блоге Варламов использовал фотографии с паблика "Лампа" без разрешения. И это с учетом того, что он сам довольно трепетно относится к авторским правам. Если где заметит свои творения, то сразу же идет в суд.

А вот еще пара кадров из школы Симановского. Их делал фотограф "Комсомолки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот еще пара кадров из школы Симановского. Их делал фотограф "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге журналист из Екатеринбурга Андрей Казанцев, чьи фотографии Варламов использовал у себя в блоге, решил подать на урбаниста в суд. За использование фотографий без разрешения Казанцев просит у Варламова 36 000 рублей. Эту сумму журналист планирует перевести детям-сиротам.

И эта фотография тоже наша. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И эта фотография тоже наша.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» публикует досудебную претензию к Илье Варламову в оригинале:

«Уважаемый солидный гражданин Варламов. Разрешите обратиться, не с целью наживы, но чтобы разрешить спор по-человечий, по-людски.

Вы, будучи, наверно, в несознанке, использовали мои авторские произведения. Вам пришлись по нраву мои шикарные фотографии шикарного ремонта в школе Екатеринбурга. Их я разместил в сообществе Лампа.

Согласно букве закона статья 1301 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает возможность возмещения убытков, причиненных автору или правообладателю путем выплаты ему компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения по собственному выбору.

Братское сердце, не нужно идти в несознанку. Просто восполните, внатуре, беспокойства мои и моих близких, и всё будет хорошо. Мы тут покубатурили, обкашляли данный вопрос. И вот что порешали: Вы с наших близких в подобной ситуации решили взять 12 тысяч рублей за каждый свой снимок. Чтобы всё было по справедливости, предлагаем вам косяк признать и возместить мне беспокойства в том же размере.

Не просим поляну нам накрыть в редакции. Вы на эту сумму (36 тысяч рублей) помогите деткам-сироткам из НИЖНЕТУРИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ. Как сами хотите, деньгами или иным удобным для вас способом. Обнял, ушел».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Примут 700 детей за смену: В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб
В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод
Бузова одобряет: футболист Погребняк вместе с женой перекрасился в блонд
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
На улицах Екатеринбурга появились такси с пакетом и динозаврами
Трассу Москва – Владимир планируют продлить до Екатеринбурга
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в августе
«От мужчины нужны только деньги и статус»: екатеринбурженки попали в список самых алчных женщин страны
В Нижнем Тагиле снова не выбрали подрядчика для строительства моста через пруд