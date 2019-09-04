«Соскучилась!»: Школьница из Екатеринбурга выгуливает собак, чтобы увидеться с подругой из Новосибирска

Екатерине Кузнецовой 13 лет. Она живёт в Екатеринбурге, учиться в 7 классе и занимается выгулом собак, чтобы заработать деньги на билет в Новосибирск. Там у нее живет подруга. Девочки познакомились в группе «Вконтакте» и общаются уже два года.

- Я сидела «Вконтакте», листала ленту и увидела красивый арт (картинку - Прим. Ред.), который меня зацепил, - рассказывает Катя. – Начала смотреть комментарии к нему и наткнулась на один, который полностью описывал мои чувства. Я решила написать автору, сказала, что ищу друга по интересам. Так я познакомилась с Соней.

Катя и Соня не виделись уже больше год. Фото: vk.com

Катя уже виделась с подругой год назад, когда ездила с мамой в Новосибирск. По ее словам, эта поездка была незабываемой, и она хочет ее повторить.

- Я увидела Соню и сразу же бросилась к ней навстречу. Мы бежали с одинаковой скоростью, - смеется школьница. – В тот момент, я даже не думала о том, что нас разделяли целых 1400 километров! Обнявшись с ней, я воскликнула: «Наконец-то!» Мы провели вместе полтора дня. Гуляли, разговаривали. Это были лучшие полтора дня в моей жизни! Когда мы прощались, плакали.

О том, чтобы снова съездить в Новосибирск, Катя задумалась еще полгода назад. Своей подруге она об этом она еще не говорила. Деньги на поездку девочка зарабатывает выгулом собак, но признается, что клиентов у неё немного.

- Я, действительно, очень люблю собак, они прекрасны. Но у меня дома живут только кошки, - вздыхает Катя, – у мамы аллергия на собак. За час прогулки я беру 100 рублей. Выгуливаю как больших, так и маленьких четвероногих друзей.

Чтобы накопить на поездку Кате нужно 20 000 рублей. Сейчас она накопила всего две тысячи. Если у вас есть четвероногий друг, и вы хотите помочь девочке осуществить мечту, можете написать ей «Вконтакте», и она с радостью погуляет с вашей собакой.