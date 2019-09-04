2019-09-04T06:56:47+03:00
Общество

«Просто чудеса наблюдательности»: зооспасатель из Екатеринбурга вытащил из-под земли маленького ежика

Он был почти незаметен и сидел внутри ямы рядом с проезжей частью
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"
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Зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков накануне вечером спас из западни маленького ежика – колючий провалился в глубокую яму и не мог самостоятельно оттуда выбраться.

- Звонок раздался около 17:00. Водитель автобуса №48 сообщил, что на конечной остановке «Широкая речка» обнаружил яму, в которую провалился ежик, - вспоминает Зенков. – Из объяснений следовало, что самостоятельно из такой ямы ему не выбраться.

Недолго думая, зооспасатель собрал необходимое снаряжение и выдвинулся на место. По координатам того водителя удалось отыскать ежика. Из-за темноты кругом его было почти незаметно.

- Просто поразительно, какие чудеса наблюдательности проявил человек, обнаруживший эту неприметную ямку чуть в стороне от маленькой размытой дождем тропинки!

Ежик, видимо, очень долго сидел в этой яме. Фото: сообщество "Зооспас в Екатеринбурге"

Ежик, видимо, очень долго сидел в этой яме. Фото: сообщество "Зооспас в Екатеринбурге"

Ямка действительно была небольшой и представляла собой, своего рода, провал в грунте, возникший под воздействием дождей. Она расширялась на дне и сужалась кверху. Все это создавало опасность осыпания и делало невозможным зверьку выкарабкаться наверх.

Ежика быстро достали. Как вспоминает Евгений, это был первый раз в его жизни, когда удалось увидеть настоящего колючего.

- Угостили пакетиком кошачьего корма, но он не стал. Было впечатление, что он неважно себя чувствовал, был неактивным. Мы созвонились с Центром реабилитации животных, и нам уже дали согласие, что примут ежа под наблюдение.

Однако, пока велись разговоры, пациент куда-то сбежал, и, в итоге, отыскать его так и не удалось.

Зоозащитник из Екатеринбурга спас ежика.Видео: сообщество "Зооспас в Екатеринбурге"

ИСТОЧНИК KP.RU

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