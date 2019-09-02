“Сын плачет по ночам и стесняется своего лица в шрамах”: на Урале немецкая овчарка напала на 3-летнего малыша

Трехлетний Матвей Мизюрин приехал в Нижнюю Салду в гости к бабушке с дедушкой. Мальчишка был в предвкушении отличного дня: сейчас они с дедом зайдут в магазин, погуляют, потом бабушка накормит вкусным обедом…

Сначала все шло по плану: дед с внуком зашли за продуктами и пошли во двор, на детскую площадку. Матвей увидел качели и побежал к ним, дедушка одобрительно кивнул и сел на скамейку неподалеку, чтобы держать внука в поле зрения. Дальше все произошло за считанные секунды: из-за машин внезапно вылетела немецкая овчарка и бросилась на ребенка. Дед не растерялся и побежал к внуку - собака испугалась и тут же скрылась из виду. Но было уже поздно - ребенок истекал кровью.

“СЫНУ НАЛОЖИЛИ БОЛЬШЕ 30 ШВОВ”

- Я пришла домой вечером и мама рассказала мне, что Матвея укусила собака - рассказывает Арина Мизюлина, мама Матвея. - Когда я узнала об этом, надеялась, что там хотя бы маленький укус, я ведь не знала, что это была немецкая овчарка… Но оказалось, что она два раза вцепилась сыну в лицо - много ли надо трехлетнему ребенку? Я помчалась на такси в больницу, мне вынесли его после операции… Он так испугался, что плакал, даже не полностью отойдя от наркоза. Ему пришлось наложить больше 30 швов - на лоб, щеку, челюсть и нос.

Вечером Арина поехала в полицию - хотела разобраться с хозяином собаки.

- Участковый рассказал, что утром эта собака покусала еще и 12-летнюю девочку, ее родители тоже написали заявление, - рассказывает Мизюлина. - А через 4 часа после первого нападения овчарка напала на моего сына! Естественно, я тоже написала заявление. После этого мы с Матвеем прошли экспертизу, которая показала, что у него легкие телесные повреждения. А на мой взгляд, травмы, и физические, и психологические очень серьезные для ребенка - я думала, что хозяина накажут, а собаку изолируют или усыпят. Но время идет, а никаких подвижек нет, хотя нападение произошло еще 10 августа. Мы пошли в прокуратуру, скоро будем подавать заявление в суд. Где это видано, чтобы собака, которая искусала двух детей, спокойно жила дома? А если она опять убежит и нападет на кого-то еще?!

Фото: предоставлено героями публикации

“РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ ПО НОЧАМ И ТЕРПИТ УКОЛЫ ОТ БЕШЕНСТВА, А ХОЗЯИН ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ”

Хозяин собаки, по словам родителей, не извинился, не предложил никакую помощь и уверяет, что на детей напала не его собака. Матвею сейчас предстоит курс уколов от бешенства. Кроме того, ребенку нужно будет заниматься с психологом - он до сих пор постоянно плачет, плохо спит и стесняется ходить на детскую площадку, где и дети, и взрослые косятся на него из-за шрамов.

- Я хочу, чтобы собаку усыпили - она уже явно неадекватна, раз бросается на людей, - возмущается Арина. - Хозяина тоже нужно наказать, ведь именно он так ее воспитал!

Тем временем, в ГУ МВД подчеркнули, что дело не стоит на месте - полиция уже собрала необходимые материалы:

- Органы внутренних дел Верхней Салды уже направили материалы, собранные по данному акту,в Следственный Комитет, где в настоящее время ведется детальное разбирательство ЧП для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, - пояснил “КП-Екатеринбург” полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

“Комсомолка” будет следить за этой историей.