«Люди проходят мимо»: Как в Екатеринбурге живет бабушка-писательница, которая продавала свои сказки на морозе

- Это что – сказки? Как красиво! А сколько стоит? – спрашивает девушка, держа за руку маленькую дочку.

- 1000 рублей, – отвечает пенсионерка, протягивая девушке красочную книгу в твердом переплете.

Девушка хмурится, разворачивается и уходит. А бабушка все так же продолжает предлагать спешащим мимо людям книжки.

Сейчас Вера Сибирева планирует издать еще четыре книги. Но на этот раз это будут не сказкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Это та самая писательница Вера Сибирева. Год назад «Комсомолка» рассказывала ее историю. Тогда бабушка продавала сказки собственного сочинения, стоя на улице в 30-градусный мороз. Черно-белые книжки в мягком переплете она отдавала всего 30 рублей. Деньги Вере Васильевной нужны были, чтобы поставить на ноги внучку Леночку и осуществить собственную мечту - к 90-летию выпустить книгу сказок в твердом переплете с иллюстрациями дочери, которая умерла от рака…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729167" frameborder="0"></iframe> "Бабушка-сказочница" Вера Сибирева рассказала и своих планах.Алексей БУЛАТОВ

Тогда неравнодушные люди собрали для бабушки 500 000 рублей. Книгу «Сказки и сказы» Вера Васильевна напечатала тиражом 1000 экземпляров. А 24 августа писательнице исполнилось 90 лет.

- Моя внучка Леночка в следующем году оканчивает университет, - рассказывает Вера Васильевна. – Перед смертью дочка попросила меня позаботиться о внучке, поставить ее на ноги. Я ради этого и начала продавать книги и продаю их до сих пор. Только раньше они раскупались моментально, я их тогда за 30 рублей отдавала. А теперь, когда цена поднялась до 1000 рублей, большинство людей проходит мимо. (вздыхает)

Сказки можно купить только из рук Веры Сибиревой у входа в торговый центр «Южный» на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году у Веры Сибиревой был сайт, где публиковались сказки и книги ее мужа.

- Сейчас тот сайт удалён, - продолжает Вера Сибирева. – Там в основном были книги моего мужа и мои сказки. Я из-за этого не расстраиваюсь. Если бы сайт сейчас работал, мои книги никто не покупал бы на улице.

Сейчас Вера Сибирева планирует издать еще четыре книги. Но на этот раз это будут не сказки. А рассказы, посвященные войне, ее детству и покойному мужу. Первая будет называться «Через детство прошла война» и выйдет книга 9 мая 2020 года.

Книгу «Сказки и сказы» Вера Васильевна напечатала тиражом 1000 экземпляровФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне было 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Я представляла её как огромную черную птицу оспу, которая пролетела над селом, избороздила землю железным клювом и закрыла землю своим крылом, загородив нам свет, - говорит Вера Васильвена. – Об этом я и написала в своих рассказах, из которых соберу полноценную книгу.

Писательнице осталось продать пару сотен экземпляров «Сказок и сказов», чтобы она смогла приступить к изданию новых книг. Сказки можно купить только из рук Веры Сибиревой у входа в торговый центр «Южный» на Вторчермете. В книжных магазинах они не продаются.