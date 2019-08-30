2019-08-30T16:52:03+03:00
Общество

Прокат самокатов в Екатеринбурге: тест-драйв SamocatSharing

Все минусы и плюсы аренды самокатов в Екатеринбурге
Ирина АНДРИАНОВА
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Возможно, что самокатошеринг станет популярным в ЕкатеринбургеВозможно, что самокатошеринг станет популярным в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неделю назад в Екатеринбурге появился прокат самокатов. Находится он по адресу Малышева, 124. Пока что доступно 11 самокатов на весь город. Но желающих много. Люди постоянно останавливаются возле желтой станции с надписью «Samocat» и интересуются новинкой. «Комсомолка» рассказывает, как пользоваться новыми технологиями, а также о минусах и плюсах чудо-устройства.

Первый шаг: у себя в телефоне вам необходимо установить специальное приложение «SamocatSharing» (Самокат Шеринг).

Второй шаг: зайдите в приложение и забейте свой номер телефона, вам пришлют код. Вот ваше приложение уже работает. Самое главное: не забудьте свою карту! Оплатить наличными вы не сможете, только онлайн по карте.

Раскладывается самокат очень просто, все получается само по себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раскладывается самокат очень просто, все получается само по себеФото: Алексей БУЛАТОВ

Третий шаг: сканируйте через камеру штрих-код, который будет находиться справа от понравившегося вам самоката.

Четвертый шаг: возьмите самокат и разложите. Вы услышите щелчок-сигнал того, что все готово.

Пятый шаг: наслаждайтесь ездой по городу!

Новая станция бросается всем прохожим в глаза, ее трудно не заметить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая станция бросается всем прохожим в глаза, ее трудно не заметитьФото: Алексей БУЛАТОВ

Самокат удобен в использовании. Выдержит любого, кто не превышает 100 кг. Хорошо поворачивает, ручной и задний тормоз работают великолепно! Если случится экстренная ситуация, вы всегда успеете остановиться. Складывается самокат очень просто, нужно лишь ударить по красной кнопке ногой. Захотели купить себе мороженое? Не нужно придерживать вашего железного друга. У него есть специальная подножка, он сам себя подержит. Возможно, что вы захотите прокатиться по ночному городу. Такое тоже возможно, задний тормоз и края основания для ног специально обклеены светоотражающими поверхностями. На левой ручке есть звонок – на всякий случай.

Первый, второй и третий шаги достаточно простые, но времени занимают достаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый, второй и третий шаги достаточно простые, но времени занимают достаточноФото: Алексей БУЛАТОВ

Из минусов - это не электрический самокат. Вы можете подумать иначе, но внешний вид обманчив. За электрическим другом придется идти в магазин. А это обычный самокат из детства, рассчитанный на взрослых. Но не всем взрослым захочется разбираться с приложением ради пары часиков езды, а это еще один минус. По плитке ехать не комфортно, так как самокат абсолютно не амортизируется. Да и уехать далеко вы на нем не сможете, возвращать его придется обратно. Пока что в городе не появились дополнительные станции, добраться из точки А в точку Б сейчас не выйдет.

Если вы хотите попробовать новое устройство, помните, что первые 60 минут обойдутся вам в 2,7 руб/мин, далее 2 руб/мин. За сутки с вас возьмут максимум 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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