«Новый поезд сломался в тоннеле»: в метро Екатеринбурга остановилось движение
На станции метро «площадь 1905 года» случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, движение поездов остановилось, из-за чего на платформе стала собираться толпа пассажиров.
- Никого не пускают в вагоны. Уже полчаса стою, - сообщает читательница «Комсомолки». - Говорят, что поезд в тоннеле застрял. Тут вообще кипиш.
Причиной остановки движения стала поломка нового состава метро. Фото: Любовь Собянина
Как объяснили сотрудники метрополитена, причиной остановки движения стал новый вагон метро.
- Сломался новый состав, - пояснили в метрополитене. - Его вытолкали и сейчас все поезда возвращаются в режим работы.
Столпотворение в Екатеринбургском метрополитене.Из-за поломки поезда в час пик в подземке скопилось много горожан. Видео: Олеся КИРЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU