2019-08-30T16:52:03+03:00
Происшествия

«Новый поезд сломался в тоннеле»: в метро Екатеринбурга остановилось движение

Очевидцы сообщают, что на платформе станции «площадь 1905 года» из-за этого собралась толпа
Данил СВЕЧКОВ
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По словам очевидцев, ждать посадки пришлось полчаса. Фото: Любовь СобянинаПо словам очевидцев, ждать посадки пришлось полчаса. Фото: Любовь Собянина
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На станции метро «площадь 1905 года» случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, движение поездов остановилось, из-за чего на платформе стала собираться толпа пассажиров.

- Никого не пускают в вагоны. Уже полчаса стою, - сообщает читательница «Комсомолки». - Говорят, что поезд в тоннеле застрял. Тут вообще кипиш.

Причиной остановки движения стала поломка нового состава метро. Фото: Любовь Собянина

Причиной остановки движения стала поломка нового состава метро. Фото: Любовь Собянина

Как объяснили сотрудники метрополитена, причиной остановки движения стал новый вагон метро.

- Сломался новый состав, - пояснили в метрополитене. - Его вытолкали и сейчас все поезда возвращаются в режим работы.

Столпотворение в Екатеринбургском метрополитене.Из-за поломки поезда в час пик в подземке скопилось много горожан. Видео: Олеся КИРЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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