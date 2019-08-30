«Новый поезд сломался в тоннеле»: в метро Екатеринбурга остановилось движение

На станции метро «площадь 1905 года» случилось ЧП. Как сообщают очевидцы, движение поездов остановилось, из-за чего на платформе стала собираться толпа пассажиров.

- Никого не пускают в вагоны. Уже полчаса стою, - сообщает читательница «Комсомолки». - Говорят, что поезд в тоннеле застрял. Тут вообще кипиш.

Причиной остановки движения стала поломка нового состава метро. Фото: Любовь Собянина

Как объяснили сотрудники метрополитена, причиной остановки движения стал новый вагон метро.

- Сломался новый состав, - пояснили в метрополитене. - Его вытолкали и сейчас все поезда возвращаются в режим работы.