"Сыграли достойно, но проиграли": ФК "Краснодар" победил "Урал" со счетом 4:2

Сегодня футболисты «Урала» приняли на "Екатеринбург Арене" спортсменов из ФК "Краснодар" - команды провели матч 8 тура Российской Премьер-Лиги. Все изначально понимали, что соперник очень силен, "Краснодар" - один из лидеров турнира.

Счет открыл полузащитник клуба "Краснодар" Дмитрий Скопинцев - он забил первый гол в угол. Но "Урал" тут же ответил - полузащитник "шмелей" Юрий Бавин быстро сравнял счет.

Свою команду вскоре вывел вперед нападающий "Краснодара" Ари - он забил гол на 38-ой минуте. Впрочем, болельщики "Урала" не отчаивались:

"Краснодар" победил со счетом 4:2Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока уступаем 1-2, но создаем очень опасные моменты! - писали в группе уральского ФК.

И вскоре после этого поста Отман Эль Кабир забил впечатляющий гол, который в соцсетях тут же окрестили "шедевром".

Правда, после этого гола удача отвернулась от "Урала".

- На 80-ой минуте матча краснодарцы провели результативную контратаку, - поделились в пресс-службе нашего ФК. - Она завершилась прострелом в центр штрафной, где на замыкании сыграл Уткин – 2-3. Чуть позже Вандерсон удвоил разницу в счете – 2-4.

Игра была очень напряженнойФото: Алексей БУЛАТОВ

Матч закончился со счетом 4:2.

- Сыграли достойно, но проиграли, - отметили в клубе. - Спасибо за поддержку! Кстати, на матче было 18 388 зрителей!