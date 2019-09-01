«Личность пока неизвестна»: в Екатеринбурге девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива

Сегодня, в воскресенье, 1 сентября, из окна дома на Крестинского, 35 выпал человек. ЧП произошло рано утром: очевидцы увидели, как кто-то летит с балкона, и тут же бросились вызывать "Скорую помощь". Позже оказалось, что с балкона упала молодая девушка.

По словам очевидцев, пострадавшая упала с общего балкона и приземлилась прямо на машину, припаркованную рядом с домом. Возможно, именно это смягчило удар и спасло ей жизнь.

Медики приехали на место ЧП и тут же забрали пострадавшую в больницу.

- Жена рассказала, что сегодня утром видела, как девушку несли на носилках до "Скорой", - рассказывает очевидец. - Говорит, выпала с 6 этажа на Крестинского, 35. Упала на машину, была жива.

Девушка выпала с общего балкона на автомобиль Фото: Cан Саныч/https://vk.com/incekb

Мнения людей расходятся: также есть информация, что пострадавшая выпала из окна квартиры на 16-ом этаже. Однако, очевидцы утверждают: сотрудники полиции, которые приехали на место ЧП после падения девушки, стояли на общем балконе шестого этажа, поэтому, скорее всего, пострадавшая выпала оттуда.

К слову, точную информацию о произошедшем пока не могут предоставить и сотрудники полиции.

- На место выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД, - рассказал "КП-Екатеринбург" Валерий Горелых, руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области. - Сотрудники полиции сейчас устанавливают личность потерпевшей, опрашивают жильцов дома, выясняют этаж, на котором это все произошло. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.