«Пытался привлечь внимание к проблеме»: на активиста из Ирбита завели уголовное дело из-за видео на Youtube

36-летний Алексей Кононов уже 10 лет воюет с несправедливостью в родном Ирбите. В 2016 году он завел блог на Youtube, куда выкладывает видеоролики о городских проблемах: хамстве в больницах, гряземесах, нарушениях при благоустройстве. За один из них его обвиняют по статье 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти».

ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО НАЧАЛЬНИК ГИБДД – «ССЫКЛО»

– В этом году в центре города, где, в частности, живу я, сделали хорошие ровные дороги. В мае по ним стали ездить мотоциклисты и сильно шуметь, что мешало местным жителям, – рассказывает Кононов «КП-Екатеринбург». – Мы стали писать обращения в прокуратуру и полицию.

Ответ из местного МВД по жалобе на шум Фото : Алексей Кононов

Там пообещали перевести светофоры в круглосуточный режим, установить искусственные неровности, а также проводить «профилактические мероприятия». В ответе от местного МВД сообщали, что не смогут купить прибор-шумомер до 2020 года. После этого Кононов опубликовал видеоролик, где, по мнению следователей, оскорбил майора полиции Дениса Митряшова, который отвечает за ГИБДД города.

– Я записывал видео с целью фиксации звонка в дежурную часть полиции, чтобы привлечь внимание к проблеме. Там даже слышно, как шумит проезжающий мимо мотоциклист, пока мы говорим с дежурным, – объясняет Кононов. – Также в видео я предположил, что начальник ГИБДД не может предпринять что-то серьезное, потому что мотоцикл принадлежит состоятельному горожанину, а значит – «ссыкло».

НИКТО НЕ МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ

В августе возбудили уголовное дело, а на днях Кононов из подозреваемого перешел в статус обвиняемого. По версии следствия, он записал видео, чтобы умышленно «публично унизить честь и достоинство личности [Митряшина], а также дезорганизовать деятельность сотрудников полиции».

«Обвиняемый высказал слово, которое по заключению судебной лингвистической экспертизы имеет признаки неприличной формы и содержит унизительную оценку деятельности Метряшова», – указано в постановлении.

При этом канал у активиста не очень популярный. По данным СК, на момент обращения видеоролик посмотрели 119 раз Фото: скриншот

– Вы знаете, никто не мог предположить, что «ссыкло» – оскорбительное выражение. Это даже для меня было открытием, – заявил адвокат Алексей Бушмаков, защитник Кононова. – Понимаете, нет перечня слов, которые унижают и оскорбляют чье-то достоинство. Их точно не могут сказать ни прокурор, ни судья, только эксперт.

По словам Бушмакова, в обвинении не доказывается умысел Кононова. Пока материалы передали прокурору. После того, как он утвердит обвинение, их направят в суд. Кононову грозит штраф в размере дохода за три месяца или исправительные работы.