2019-08-23T12:53:44+03:00
Общество

«Рецепт нашел в интернете»: в Екатеринбурге 7-летний мальчик продает на улице вкусный морс

Зарабатывать с детства в семье учит папа
Ирина АНДРИАНОВА
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Мирон сам создал свой бизнес-план. Фото: предоставлено папой юного предпринимателяМирон сам создал свой бизнес-план. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя
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Август на Урале отметился хорошим урожаем ягод и теплой погодой. Чем не бизнес-идея? Так подумал 7-летний Мирон, который вместе с сестрой, двумя братьями и родителями живет на Широкой речке в Екатеринбурге.

- Покупайте, свежий морс! Недорого! – громко скандирует парень и весело пересчитывает заработанную мелочь.

Создание бизнес-плана. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

Создание бизнес-плана. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

Сначала мальчик научился собирать ягоды, а потом - делать вкусный морс. В семье кулинарный талант парня оценили, после чего он решил продавать натуральный продукт на улице. Совсем недорого – всего 20 рублей за стакан прохладного напитка. Разбирать стали – как горячие пирожки.

Идею с продажами в семье придумал младший брат Мирона - Корней. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

Идею с продажами в семье придумал младший брат Мирона - Корней. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

-В нашей семье четверо детей. Младший брат Мирона – 5-летний Корней очень любит готовить: занимается засолкой огурцов и помидоров, делает лазанью и другие изыски, он то и захотел сделать лимонад. Мы решили продавать сначала его, составили бизнес-план, - рассказывает папа Дмитрий Московкин. – Но лимоны дорогие, а у нас в саду растет малина и крыжовник, так появилась другая идея. Мирон начал собирать ягоды и делать морс, рецепт которого нашел в интернете.

Мирон готовит морс на продажу.Видео: предоставлено семьей мальчика

Дмитрий работает консультантом по финансовой грамотности, и с детства учит своих детей пробовать самостоятельно зарабатывать на игрушки.

-Дети должны уметь распоряжаться своими деньгами. В 18 лет они уже должны иметь подушку безопасности, сбережения, отложенные на пенсию,- сообщает папа.

Юные предприниматели со своим идейным вдохновителем. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

Юные предприниматели со своим идейным вдохновителем. Фото: предоставлено папой юного предпринимателя

Мирон вместе с папой прошлой зимой посчитал, что с текущими доходами он и за год не накопит на долгожданный конструктор «Лего». А вот теперь эта идея вполне осуществима!

Пока что Мирон продолжит продавать морс, но зимой он планирует придумать что-нибудь новое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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