2019-08-25T14:25:23+03:00
Общество

«Даже дату смерти написали»: в Екатеринбурге фотосалон использовал снимок клиентки как портрет на могильный памятник

Она планирует взыскать с организации более 100 тысяч рублей
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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25-летняя Екатерина Колбасина из Екатеринбурга даже не представляла, что кто-то уже изготовил ее портрет для памятника на могилу. Изображение обнаружила сестра девушки в фотосалоне, который находился на улице Малышева.

– Она что-то заказала и планировала это забрать, когда увидела мою фотографию на стене. Снимок был в овале – пример портретов, которые вешают на кресты и плиты. В салоне ведь даже дату смерти написали! По ней я прожила всего семь лет, – возмущается Екатерина в разговоре с «КП-Екатеринбург». – Она сказала продавцам, что на фото ее сестра, которая жива. В итоге сотрудники просто сняли портрет со стены, завернули в фирменную упаковку и отдали.

В салоне висели и другие примеры Фото: предоставлено героем публикации

В салоне висели и другие примеры Фото: предоставлено героем публикации

Екатерина рассказала, что фото было сделано в первые годы учебы в вузе – Уральском архитектурно-художественном университете. Заказывала она его для документов в формате 3х4, недалеко от здания учебного заведения на улице Карла Либкнехта. Девушка предполагает, что с тех пор организация переехала.

– Мирно расходиться не стали: я направила претензию их руководителю. Меня возмущает тот факт, что они используют фото людей, которые обращаются к ним за услугой! Почему бы не поставить свои снимки? Или, будь они умными людьми, вывесили бы портреты умерших поэтов, – вздыхает Екатерина. – Представьте, если бы туда зашла моя бабушка, пережившая инсульт? У нее вообще бы приступ случился! Даже сестра была в шоке.

У девушки до сих хранятся оригиналы фото Фото: предоставлено героем публикации

У девушки до сих хранятся оригиналы фото Фото: предоставлено героем публикации

С организации Екатерина планировала взыскать 50 тысяч рублей в качестве морального ущерба – такая сумма была указана в претензии. Однако с адреса на Малышева салон съехал, а письмо его владелице вернулось обратно через почту России. После этого екатеринбурженка решила идти в суд, сумма компенсации превысит 100 тысяч.

– Бывает, что салоны хранят в архивах снимки клиентов, но использовать в рекламных целях эти фото они не имеют права, – объясняет адвокат Антон Штоль. – Бывают случаи, когда чужие снимки где-то публикуют, и их владельцы с этим не согласны, но с таким в практике сталкиваюсь впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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