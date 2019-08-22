2019-08-22T10:29:27+03:00
Происшествия

«Шли толпой, напали без слов»: в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»

Зачинщиков драки ищет полиция
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на актеровФото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на актеров
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Ночью в Екатеринбурге избили двух актеров «Коляда-театра» – Мурада Халимбекова и Тараса Поддубного, также пострадал их знакомый – Егор. Поддубный рассказал «КП-Екатеринбург», что драку затеяли прохожие.

– Было около часа ночи, мы стояли напротив театра. Туда подошла толпа из девяти агрессивных молодых людей лет двадцати. Учитывая, что ширина улицы составляет всего метров пять, они заняли всю площадку, – объяснил пострадавший. – И вот, проходя мимо, они без слов ударили Егора, который сидел на скамеечке. Мы заступились, хотя полагаю, нас все равно втянули бы в драку.

Сегодня театр размещается в здании на Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня театр размещается в здании на ЛенинаФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Поддубного, драка продолжалась 15 минут. После этого зачинщики потасовки сбежали.

– Егору сильно досталось: сначала просто ударили, потом ему, видимо, прилетело бутылкой. Увезли зашиваться в больницу, – добавил он. – Мураду рассекли ухо, я получил ушибы и гематомы.

Пострадавшие обратились в УМВД города. В полиции подтвердили эту информацию.

– Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Пострадавшие пройдут судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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