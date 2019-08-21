2019-08-21T19:00:07+03:00
Общество

Школьница спасла тонущую семилетнюю девочку на Урале

Школьница сама чуть не утонула
Маргарита МАХОНИНА
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Юля учится в 10 классе Фото: личная страницы героини в соцсети "ВКонтакте"Юля учится в 10 классе Фото: личная страницы героини в соцсети "ВКонтакте"
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Спасатели из Североуральска просят МЧС по Свердловской области наградить Юлию Тимошенко – местную 16-летнюю школьницу. Юля спасла 7-летнюю девочку, которая тонула в дублере реки Вагран.

– Мы с сестрой гуляли по лесу. Когда возвращались домой, увидели трех девочек. Одна была в воде – захлебывалась и звала на помощь, – рассказывает «КП-Екатеринбург» Юля. – Я сняла портфель и отдала сестре. Сказала срочно звонить в МЧС. А сама побежала к воде. Девочка сильно испугалась, и я пыталась ее успокоить, спрашивала, чувствует ли она дно.

Юля протянула девочке руку, чтобы вытащить, но поскользнулась и упала в воду. Их стало уносить течение.

– В этом месте никто не плавает: дно идет под откос, а на берегу бетонные плиты, за которые нельзя ухватиться, – объясняет школьница. – Я увидела торчащий кусок арматуры и сказала ребенку держаться за него. Сама попыталась схватиться за другой, но он обломился, и меня унесло за поворот – метров на 200 от начальной точки. Все это время думала, что надо спасти девочку и спастись самой.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Из реки Юле помогли выбраться прохожие. Женщина кинула Юле веревку, а мужчины уже вытянули девушку из воды.

– Маленькую девочку к тому времени уже тоже вытащили. Малышка крепко держалась за арматуру, как я ей и сказала. Когда я вернулась, на месте уже были сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. Приехал папа. Он очень испугался, что меня унесло, – добавляет девушка. – А маме мы решились рассказать все только когда вернулись домой.

В этом году Юля перешла в 10 класс. Плаванием она не увлекалась, зато 8 лет училась играть на скрипке. Помогать людям ей тоже нравится – раньше она убирала улицы города в качестве волонтера.

– В будущем хочу поступить в медицинский университет. Пока не знаю точно, кем хочу стать. Выбираю между нейрохирургом и патологоанатомом, – заключает подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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