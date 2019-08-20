Бесплатные секции для детей в Екатеринбурге в 2019 году

Родителям всегда хочется, чтобы их ребенок был развит разносторонне. Ходил не только на уроки в школу, но также занимался спортом, развивал творческие навыки или нашел занятие по душе. При этом дополнительные занятия – удовольствие не из дешевых. Например, четыре урока танцев обойдутся в 2000 рублей, а за футбол в спортивной секции за месяц придется выложить 4800 рублей.

Дорогие родители, перед тем как записывать ребенка на платные курсы, посмотрите список бесплатных секций для детей, которые работают в Екатеринбурге. Для вашего удобства мы собрали их по районам города. И они, кстати, очень интересные.

Например, в Железнодорожном районе преподают экокурсы, в Ленинском районе детей учат ухаживать за животными в зоопарке, а в Чкаловском – детки занимаются авиамоделированием.

Многие родители выбирают для детей спортивные кружкиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Дом творчества учащихся

Вы можете посетить совершенно бесплатно разные курсы для школьников и дошкольников, кроме развивающих занятий дошкольной программы. Курсы: изостудия, танцевальный коллектив «Фантазия», ансамбль спортивного танца «Калейдоскоп», кружок декоративно-прикладного творчества, бисероплетение, вокальная студия.

Набор: с 20 августа по 15 сентября

Адрес: ул. Шевченко, 11/42

Телефон: +7 (343) 388-06-11

Возраст: с 4 лет

Детско-подростковый клуб «Чайка»

Курсы: народный вокал, изо, английский, эстрадная хореография, классическая хореография, народная хореография.

Набор: с 1 сентября по 30 сентября

Адрес: ул. Некрасова, 2

Телефон: +7 (343) 370-60-57

Возраст: с 5 до 18 лет Социальные сети: vk.com/club59921546

Детский экологический центр «Рифей»

Курсы: Цветочная феерия (изучение растений, уход за комнатными растениями: выращивание, размножение), Туристы-экологи (изучение окружающей среды, экскурсии по городу), Зоологи-экологи (изучение животных, их географические места обитания, культуру рядом живущих людей), Природа и фантазия (творческая мастерская, роспись, лепка, декупаж и пр.), Радуга континентов, Агитклуб "Рифей", Занимательная экология. Экологическое краеведение, Юные любители природы, Мы - дети природы

Набор: с 20 августа по 30 сентября

Адрес: ул. Пехотинцев, 14

Телефон: +7 (343) 366-04-00 Возраст: с 6 до 17 лет

Социальные сети: rifey.tvoysadik.ru

Рисование - один из самых популярных кружковФото: Алексей БУЛАТОВ

Детско-подростковый клуб «Восход»

Курсы: танцы, вокал, клуб молодой семьи, тестопластика, музееведение, подготовка к школе, настольный теннис, углубленное изучение русского языка, фитнес, изостудия, волонтерский клуб "ДеКа"

Набор: с 1 августа по 30 сентября

Адрес: ул. Техническая, 81

Телефон: +7 (343) 322-41-99, +7 (950) 208-29-11

Возраст: с 5 до 18 лет

Детско-подростковый клуб «Звездочка»

Курсы: рисование, вокальная студия, рукоделие, танцы, пластика, физкультура.

Набор: в течение всего года

Адрес: ул. Подгорная, 6

Телефон: +7 (343) 354-33-66, 353-64-17, +7 (904) 382-37-31

Возраст: с 5 до 18 лет

Социальные сети: vk.com/club20339415

Детско-подростковый клуб «Фотон»

Курсы: рукоделие, музыкальная студия, рисование, фото-видеостудия, театральная студия, хоккей

Набор: с 1 сентября по 30 сентября

Адрес: ул. Пехотинцев, 12

Телефон: +7 (343) 325-85-57

Возраст: с 5 до 18 лет

Социальные сети: vk.com/kmgfoton

Спорт - хобби многих парнейФото: Алексей БУЛАТОВ

ко-подростковый клуб «Искра»

Курсы: подготовка детей к школе, декоративно-прикладное искусство, театральная студия

Набор: с 1 сентября по 30 сентября

Адрес: ул. Техническая, 53

Телефон: +7 (343) 366-43-50

Возраст: с 5 до 18 лет

Клуб «Романтик»

Курсы: студия творчества, кружок изучения химии

Набор: с 1 по 30 сентября

Адрес: ул. Крупской, 6

Телефон: +7 (343) 322-73-68

Возраст: с 5 до 18 лет

Центр молодежных инициатив

Курсы: студия декоративно-прикладного искусства, хореографическая студия "Камелия", студия танца "Адажио", школа брейк-данса, вокал, студия современной музыки, театральная студия, футбол, творческая мастерская, журналистика, изучение истории, основ военного дела, изучение права и экономики

Набор: с 26 августа по 30 сентября

Адрес: ул. Техническая, 44а

Телефон: +7 (343) 366-50-18

Возраст: с 5 до 18 лет

Ботаника - секция с перспективой профессииФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Кружок юного биолога зоопарка

Работа с животными + теоретическая часть.

Набор в кружок юного биолога зоопарка проходит в течение всего учебного года. Прием в кружок происходит на конкурсной основе - нужно защитить проект по согласованию с руководителем Предварительная запись по телефону. Занятия по воскресеньям с 10.00 в зоопарке. Принимаются дети с 12 до 18 лет, любящие ухаживать за животными, увлекающиеся зоологией и естествознанием.

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 189

Телефон: +7 (343) 215-98-04

Социальные сети: vk.com/public158293180

МБОУ ДОД – Городской детский экологический центр

Центр, где проводятся разнообразные курсы. Дети смогут расширить свой кругозор, представления о природе, узнать в теории и на практике о чудесах окружающего нас мира и поучаствовать в разнообразных конкурсах.

Для дошкольников - "Удивительный мир" (погружение в мир растений и животных) 1-4 класс - "Айболит" (экологическая культура содержания и оказание первой помощи домашнему питомцу), "Юные зоологи" (Изучение поведения и грамотного взаимодействия человека с домашними животными, секреты дрессировки)

5-8 класс - "КЗИС "Фауна" (Зоологический «кружок» с орнитологическим уклоном. Исследовательские работы, развитие творческих способностей, сотрудничество с учеными, участие в городских, областных, всероссийских конкурсах), "Школа юного фелинолога "Алиса" (Изучение поведения и особенностей ухода за домашней кошкой, участие в выставках), "Аквамир" (Содержание и уход за аквариумными рыбами и террариумными животными, лабораторные и творческие занятия, проекты по создания и оформлению аквариума)

Курсы для детей постарше: Экологический мониторинг окружающей среды. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Практика юных химиковФото: Алексей БУЛАТОВ

Аквамир. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Зоолог-исследователь. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Полевая экология. Возраст принимаемых детей: 7-17 лет

Соседи по Планете. Возраст принимаемых детей: 7-11 лет

Прекрасные спутники наши. Возраст принимаемых детей: 8-15 лет

Чувство природы. Возраст принимаемых детей: 5-7 лет

Зоология позвоночных. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Загадочный мир нашей Планеты. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет

Самоуправление. Возраст принимаемых детей: 7-17 лет

Юный эколог-журналист. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Экотеатр. Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Экологический стиль жизни. Возраст принимаемых детей: 7-12 лет

Фитодизайн. Возраст принимаемых детей: 7-17 лет

Фотошкола "Отражение". Возраст принимаемых детей: 10-17 лет

Набор: с 20 августа по сентябрь (по мере наполнения групп)

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 44 литер Т (вход со стороны ул. Шевченко)

Телефон: +7 (343) 388-07-48

Социальные сети: eco-gdec.uralschool.ru

Дом детского творчества Ленинского района

Не все курсы бесплатные, занятия для детей дошкольного возраста платные. Принимаются все желающие, отбор есть только в танцевальные коллективы. Курсы: Ансамбль танца "Веселинка", Театральная студия "Бемби", Эстрадно-вокальная группа "Стрекоза", Авиамодельный клуб, Деревянная мозаика, Изостудия, Изостудия "Природа и фантазия", Изостудия "Батик", Художественная керамика, Театр моды "Забава", Туристский клуб "Синегорье", Школа развития дошкольников "Знайка", Клуб "Эрудит", Академия будущих вожатых (АБВ), Школа активного гражданина (ШАГ)

Набор: Запись в творческие объединения будет проходить с 20 августа (вторник) до 10 сентября 2019 года.

Адрес: ул. Щорса, 80а

Телефон: +7 (343) 210-22-24,+7 (343) 210-19-84

Социальные сети: lenddt.uralschool.ru

ДДТ работают во всех районах городаФото: Алексей БУЛАТОВ

МБУ ДО Детско-юношеский центр

Для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет реализуются программы физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых услуг. Курсы: художественное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, техническое, естественно-научное, социально-педагогическое

Адрес: ул. Добролюбова, 2Б

Телефон: +7 (343) 376-49-34,+7 (343) 376-40-90

Возраст: с 6 до 18 лет

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Семейный клуб «Надежда»

Курсы: кружок «Бисероплетение», студия «Лепка из глины», выжигание, «конструкторское бюро», клуб общения «Выбор», объединение «Теремок», клуб молодой семьи «Надежда», коллектив "Художественная обработка дерева", игровые и театральные занятия

Набор: весь август

Адрес: ул. Белореченская, 34/1

Телефон: +7 (343) 212-21-16, +7 (343) 234-04-40

Возраст: с 6 лет

Детско-подростковый клуб «Эдельвейс»

Курсы: секция гео-экологического туризма «Уральские рудознатцы», секция «Туризм и альпинизм», школа безопасности, изостудия «Палитра», изостудия «Эдельвейс»

Набор: весь август

Адрес: ул. Белореченская, 3 «6», 1 подъезд

Телефон: +7 (343) 212-11-16

Возраст: с 6 лет

Юные поварятаФото: Алексей БУЛАТОВ

Детско-юношеский центр «Вариант»

Курсы: театр танца «Магия», творческая студия «АРТакса», хор народной песни «Колокольчик», спортивная секция «Мастер», молодежный клуб «Открытая ладонь», студия «Бисерное рукоделие», изостудия «Радуга», родоведческий клуб «Фамилия», театр моды «Парасоль», музыкальный театр, студия «Три аккорда», спортивная секция "Энергия", шахматный клуб, театральная студия "Dramatika"

Набор: весь август

Адрес: ул. Металлургов, 46

Телефон: +7 (343) 242-69-75, +7 (343) 242-26-08

Дворец Молодежи

Большинство курсов на платной основе, но есть и бесплатные занятия. Список секций: прыжки в воду, прыжки на батуте, спортивная акробатика, бочче, баскетбол, настольный теннис, плавание.

Набор: с конца августа

Адрес: пр. Ленина, 1

Телефон: +7 (343) 257-30-09

Возраст: с 7 до 18 лет

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Городской Дворец детского и юношеского творчества

Во Дворце можно узнать как стать журналистом, танцором, певцом, как творить своими руками и как сделать правильно фото или как нарисовать портрет! Курсы: техническое творчество, музыка, вокал, изостудия, вышивание, камнерезное дело, краеведение, фотодело, авиамоделирование, хореография, клуб интеллектуальных игр, клуб друзей хорошего настроения, мастерство журналиста, геология: Земля и космос, природа и общество, детский театр имени Л.К. Диковского, видеомастерская «Za kadrom», ИГРОстрой, компьютерная анимация, лего-конструирование, перворобот, экспериментальная робототехника, клуб спортивного бального танца

Набор: с 20 августа по 10 сентября

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 44

Телефон: +7 (343) 371-46-01, +7 (343) 359-86-59, +7 (343) 371-38-60

Возраст: с 4,5 лет

Социальные сети: gifted.ru

Центр эстетического воспитания детей «Лик»

Здесь можно петь, танцевать, рисовать и выступать на сцене, участвовать в спектаклях, самому делать игрушки-сувениры, изделия из бисера и бумаги, вязать и конструировать, играть в теннис, приобщаться к искусству моды, развивать свои физические и волевые качества, получить консультацию психолога и стать участником тренингов, которые помогут тебе сделать свой профессиональный выбор. Курсы: театральная студия, изостудия, рукоделие, вокал, хореография классическая, хореография современная, музыкальный фольклор, туризм, краеведение

Набор: с 20 августа

Адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ, 31 а, б

Телефон: +7 (343) 348-58-92 , +7 (343) 348-44-10

Возраст: от 5 до 17 лет

Сегодня система дополнительного образования увлечет любогоФото: Алексей БУЛАТОВ

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Социум»

Центр внешкольной работы «Социум» объединяет 16 клубов по месту жительства, четыре молодежных центра и «Станцию детского технического творчества». В них каждый ребенок может найти себе занятие по душе. Направления: физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, техническое

Адрес: ул.Сыромолотова, 14

Телефон: +7 (343) 347-47-57, +7 (343) 347-74-42

Возраст: от 6 лет

Дом детства и юношества

Направления: Театральная студия «Иллюзион», Студия танца "Лето", Ансамбль танца «АБСОЛЮТ», Студия танца «Юнона», Студия детского восточного танца «Жемчужины Востока», Студия эстрадного танца «Лабиринт», Танцевальная студия «Эксклюзив», Ансамбль народной песни "Купалинка", Студия эстрадной песни «Взрослые дети», Вокальная студия "Радуга детства", Хор мальчиков, Студия анимации "ЧердАК" 8+, Фотошкола 8+, Студия конструирования и робототехники "Квадрат", Студия керамики «Внуки Пикассо», Студия креативного творчества "Яркий мир", Мастерская бисероплетения «Чародеи», Театр светового шоу

Набор: с 20 августа по 10 сентября

Адрес: ул. Комсомольская, 63

Телефон: +7 (343) 374-26-82

Будущие строителиФото: Алексей БУЛАТОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Детский клуб «Орленок»

Курсы: студия лепки из глины и соленого теста, студия мягкой игрушки, изостудия, вокальная студия, хореографическая студия, театрально-игровая студия, студия фитнесса и аэробики, секция спортивного единоборства (каратэ), раннее развитие ( с 4 лет)

Адрес: ул. Саввы Белых, 10

Телефон: +7 (343) 210-48-74

Возраст: с 4-6 лет

Детский подростковый клуб «Фристайл»

Курсы: изостудия "Радужные капли", студия дизайна "Кисточки и кляксы", театрально-декоративная студия "Рукавичка", клуб общения для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья "ПАРАШЮТИСТЫ", волонтерский отряд "Команда XXI", социальный проект "Подари ребенку праздник" (мастерклассы, поздравления детей-инвалидов и помощь семьям, их воспитывающим)

Адрес: ул. Восточная, 80

Телефон: +7 (343) 254-50-70

Возраст: с 6,6 лет

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

Детский клуб «Полет»

Курсы: авиамоделирование, бисероплетение, детский клуб, легкая атлетика, музыкальная студия, мягкая игрушка, судомоделирование, внешкольная работа (дополнительное образование детей от 3)

Адрес: ул. Агрономическая, 64

Телефон: +7 (343) 256-42-37

Возраст: с 3 до 18 лет

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Танцевальная группа

Набор в танцевальный коллектив для подростков. В группе на выбор предлагаются все направления танца. Занятия проходят 3 раза в неделю. С детьми занимается профессиональный хореограф. Направление: танцы. Курсы для взрослых: растяжка, фитнес

Набор: весь август

Адрес: ул. Машиностроителей, 9

Телефон: +7 (953) 047-89-33

Возраст: от 13 до 16 лет

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика»

Направления: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, техническая направленность

Набор: с 20 августа по 10 сентября

Адрес: ул. Баумана, 31

Телефон: +7 (343) 300-17-93

Возраст: от 5 до 18 лет

МБУ Дополнительного образования Детско-юношеский центр Контакт

Направления: юный техник, юный художник, театральная студия, шахматы, оригами, чародеи, школа развития, рукоделие, авиамоделирование

Набор: с 20 августа по 10 сентября

Адрес: пр. Орджоникидзе, 10

Телефон: +7 (343) 307-53-29

Возраст: от 6 лет