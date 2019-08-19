Ночь кино в Екатеринбурге 2019: программа мероприятий

24 августа уже четвертый год подряд в России проходит акция «Ночь кино». В ней принимают участие различные кинотеатры, сооружаются открытые площадки для гостей, разыгрываются призы и вручаются подарки. Это одно из самых заметных кинособытий года. И Екатеринбург не остается в стороне. Чтобы вы смогли в полной мере насладиться этим днем, «Комсомолка» публикует для вас список мероприятий, которые вы сможете посетить.

Официальное начало праздника в «Доме Кино»

Ночь кино начнется именно в «Доме Кино» в 19:30.

19:30-интерактивно-развлекательная семейная программа «Волшебство рядом», фотовыставка. Для детей аниматоры и аквагрим и роспись по телу хной.

20:00-художественный фильм «Домовой» 6+

22:00-выступление молодых кавер-исполнителей, КИНОновогодняя развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозона и розыгрыши призов.

22:20-художественный фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» 16+

00:00-инструментальная музыка, проведение различных мастер-классов, розыгрыши призов.

00:20-художественный фильм «Балканский рубеж» 16+

Стоимость: бесплатно

Время: 19:30-03:00

Адрес: ул. Луначарского, 137

В акции принимают участие несколько кинотеатров ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Галерея в темноте «Смотри сердцем»

Каждый гость в течение 30 минут погрузится в полную темноту, в которой единственным проводником станет незрячий гид, специалист по кино. У присутствующих пройдет «просмотр» знакомых моментов популярных кинокартин и мультфильмов с помощью слуха, а не зрения. Мероприятие точно удивит каждого своим оригинальным подходом к раскрытию способностей человека.

Стоимость: от 100 руб.

Время: 20:00-20:30

Адрес: ул. Вайнера, 10; ТЦ «Успенский»

Ночь кино в Фильмофонде

В программе экскурсии в Фильмофонд вместе с режиссером кино Олегом Балмашевым – для тех, кто хочет приобщиться к тайнам кинопленки и секретам мировых фильмохранилищ. Посетителей ждет волнующая аура кинематографа, ведь у каждого экспоната в своя биография. А еще остоится показ современных отечественных кинопремьер: семейная фэнтези-комедия «Домовой», драматический боевик «Балканский рубеж», комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Стоимость: бесплатно

Время: 20:00-03:00

Адрес: ул. Блюхера, 4

Ночь кино в "Космосе"

В 20:00 начнется фильм «Домовой» 6+. Описание: В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой живет самый настоящий Домовой...

В 22:00 планируется показ фильма «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» 16+. Описание: В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Но все идет не так, как задумал Гриша…

В 00:00 будет проходить фильм «Балканский рубеж» 16+. Описание: Югославия. 1999 год. Российско-сербский военно-драматический боевик режиссёра Андрея Волгина, посвящённый секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.

Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться, так как количество мест в зрительном зале ограничено:

Регистрация на фильм "Домовой 6+ (2019)" - https://is.gd/uGIQ0f Регистрация на фильм "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 16+ (2018) " - https://is.gd/2h8giP Регистрация на фильм "Балканский рубеж 16+ (2019) " - https://is.gd/rDoTnK

Стоимость: бесплатно

Время: 20:00-24:00

Адрес: ул. Дзержинского, 2; ККТ «Космос»

Попасть на некоторые киносеансы можно будет бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ

Ночь кино в Парке Маяковского

В парке будет открыта специальная зона, где будут транслироваться фильмы. Это мероприятие пройдет прямо под открытым небом.

Стоимость: бесплатно

Время: 20:00-01:30

Адрес: ул. Мичурина, 230

Ночь кино в «Премьер Зале Парк Хаус»

Только на «Ночь Кино» будет действовать скидка 50% на весь попкорн! Все посетители кинотеатра смогут приобрести попкорн любого объема 24 августа с 18:00 до 01:00 за полцены!

Расписание на ночь :

20:00 — «Домовой» (6+) 22:00 — «Балканский рубеж» (16+) 00:50 — «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

Стоимость: бесплатно

Время: 20:00-03:00

Адрес: Сулимова, 50, ТРЦ «Парк Хаус»