2019-08-19T10:58:07+03:00
Общество

«Коня не брошу»: под Нижним Тагилом спасли женщину, которая застряла в болоте вместе с лошадью

Она ехала на соревнования по конному спорту и решила сократить путь через лес
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено Сергеем Коперкиным, директором центра защиты населения и территории города Нижнего ТагилаФото: предоставлено Сергеем Коперкиным, директором центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила
Изменить размер текста:

Под Нижним Тагилом спасатели помогли женщине, которая застряла в болоте на коне. Это случилось в минувшие выходные. 25-летняя девушка ехала на лошади в сторону поселка Студеный, там как раз должны были проходить соревнования по конному спорту. Сначала наездница следовала вдоль узкоколейки, но потом решила срезать путь. Свернув в лес, она попала в болото и застряла в трясине.

- Около 8 часов вечера к нам обратился ее тренер, так как девушка долго не выходила на связь. Она должна была появиться в определенное время, но так и не приехала, - рассказывает Сергей Коперкин, директор центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила.

Поисками девушки занялись местные спасатели. Они начали прочесывать лес между посёлками Горбуново и Черноисточинск. Пропавшая долго не выходила на связь, но в итоге ее нашли в три часа ночи. Она стояла в болоте вместе с конем.

- Мы подавали автомобильные сигналы и на один из них она откликнулась. Нам девушка объяснила, что она не могла бросить своего коня одного, поэтому наделась, что кто-нибудь придет к ней на помощь, - добавил наш собеседник.

Спасатели вытянули лошадь за узду буквально за пять минут. Ни девушка, ни лошадь не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Новости 24
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
Екатеринбургские энергетики вложат больше 82 миллионов в ремонт на Шевченко
На Урале экс-заведующей детсадом дали 4 года условно за взятку
Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
«Долго прятаться будешь?»: Жители Эльмаша нашли способ отомстить бизнесмену, который забрал у них контейнеры
В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу
Под Нижним Тагилом нашли пропавших в лесу бабушку с внучкой
«Стучалась во все сады»: под Нижним Тагилом нашли пропавшую в лесу бабушку
В Екатеринбурге на здании приборостроительного завода могут установить фразу бортпроводника А321
Екатеринбуржцам предложили стать хоккейными болельщиками и сняться в одном фильме с Александром Головиным
День пенсионера в Екатеринбурге поможет провести Ольга Глацких
В Екатеринбурге проведут реставрацию Усадьбы Злоказова только после вмешательства прокуратуры
«Подарили знакомые»: кольцовские таможенники нашли у пассажира экстремистскую литературу
В Екатеринбурге нашли пропавшую на Дне города 15-летнюю девочку
«Шрамы от ожогов на правом плече и залысине»: на Урале в лесу пропал 63-летний мужчина
Штиль не помешал: в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по парусному спорту
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по боксу, который осенью пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Opel влетел в Ford, два человека в больнице
«Иномарку занесло»: под Артемовским в столкновении «Лады Калины» и грузовика погибли двое
В День города в Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница
За семь месяцев из-за нарушений ПДД в авариях на дорогах Екатеринбурга погибли 27 человек
День города в Екатеринбурге посетили 1 миллион 200 тысяч горожан
На соревнованиях снайперов, выяснилось, что самые меткие работают в больнице для заключенных в Сосьве
После Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора
«У 8-летнего пассажира компрессионный перелом позвоночника»: в Екатеринбурге «Киа Рио» врезалась в дерево и фонарный столб
В понедельник и вторник в Екатеринбурге будут идти дожди
«Буяна повалили 5-6 мотоциклистов»: в Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за того, что его не пустили в кафе
В Екатеринбурге надеются вернуть цирковую студию «Арлекино»
У нее проблемы с памятью: в Нижнем Тагиле пропала бабушка