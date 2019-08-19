«Коня не брошу»: под Нижним Тагилом спасли женщину, которая застряла в болоте вместе с лошадью

Под Нижним Тагилом спасатели помогли женщине, которая застряла в болоте на коне. Это случилось в минувшие выходные. 25-летняя девушка ехала на лошади в сторону поселка Студеный, там как раз должны были проходить соревнования по конному спорту. Сначала наездница следовала вдоль узкоколейки, но потом решила срезать путь. Свернув в лес, она попала в болото и застряла в трясине.

- Около 8 часов вечера к нам обратился ее тренер, так как девушка долго не выходила на связь. Она должна была появиться в определенное время, но так и не приехала, - рассказывает Сергей Коперкин, директор центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила.

Поисками девушки занялись местные спасатели. Они начали прочесывать лес между посёлками Горбуново и Черноисточинск. Пропавшая долго не выходила на связь, но в итоге ее нашли в три часа ночи. Она стояла в болоте вместе с конем.

- Мы подавали автомобильные сигналы и на один из них она откликнулась. Нам девушка объяснила, что она не могла бросить своего коня одного, поэтому наделась, что кто-нибудь придет к ней на помощь, - добавил наш собеседник.

Спасатели вытянули лошадь за узду буквально за пять минут. Ни девушка, ни лошадь не пострадали.