2019-08-19T10:50:18+03:00
Общество

«Могилка в запустении»: уральцы просят у Киркорова разрешение, поставить надгробие на могиле его предка

У Филиппа Бедросовича на Урале похоронены предки, артисты цирка Манионы
Данил СВЕЧКОВ
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В ноябре 2017 года Филипп Киркоров навещал могилу предка.В ноябре 2017 года Филипп Киркоров навещал могилу предка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре 2017 года на Ивановском кладбище Екатеринбурга можно было повстречать Киркорова. Не шутка! Того самого знаменитого Филиппа Бедросовича Киркорова, звезду эстрады, песни которого до сих пор слушают и стар и млад. В столицу Урала он тогда приехал на концерт, но по пути от аэропорта до зрителей решил заехать и на кладбище, чтобы навестить могилу предка.

Филипп Киркоров побывал на могиле своего знаменитого прадеда Маниона.Алексей БУЛАТОВ

Это была настоящая сенсация того года. Историки, которые изучают городские кладбища Екатеринбурга, обнаружили, что в столице Урала был захоронен родной брат прадеда Филиппа Киркорова – знаменитый артист цирка Виктор Альфонсович Манион, умерший в 1940-м.

- Вот так живешь-живешь и не знаешь, что предки-то твои, оказывается, с Урала, - сказал тогда Филипп Киркоров, возлагая розы на могилку. - Я-то всю жизнь думал, что болгары мы. Я обязательно в ближайшее время поставлю своему прадеду хороший памятник.

За прошедшее время на могиле справа от могилы Виктора Маниона появилось каменное надгробие. Фото: Илья Коровин

За прошедшее время на могиле справа от могилы Виктора Маниона появилось каменное надгробие. Фото: Илья Коровин

Памятник там, и правда, требовался хороший. Табличка с именем усопшего, за 67 лет сильно истерлась, да и пятиконечная звезда, венчающая надгробие, поржавела и покосилась. Однако с тех пор, как Киркоров побывал на могилке, так ничего и не изменилось, уверяют историки. Поэтому люди, которые обнаружили эту могилу два года назад, решили взять ситуацию в свои руки. Единственное что им нужно - разрешение от Филиппа Киркорова.

- Филипп Киркоров два года назад озвучивал, что хочет поставить памятник, но на данный момент ничего же этого нет, - рассказал Илья Коровин, представитель общества «Мемориал Романовых в Екатеринбурге». - У соседских могил устанавливаются новые памятники. Здесь – ничего. Поэтому я через социальные сети поинтересовался у его генерального директора Геннадия Рыбака: «Если по каким-то причинам у Филиппа Киркорова не получается сделать памятник, может, он будет не против, чтобы мы сами его сделали?»

Витя Манион с детства выступал на манеже. Фото: Архив музея Екатеринбургского цирка

Витя Манион с детства выступал на манеже. Фото: Архив музея Екатеринбургского цирка

Большой памятник историки сооружать не планируют – они хотят установить обычную каменную плиту.

- Самый простой памятник сделаем, но не примитивный, конечно, - говорит Илья Коровин. - У нас есть друзья на каменных карьерах. Через меценатов будем средства собирать. Но до этого еще далеко. Пока важно получить какую-то реакцию от Филиппа Киркорова или его генерального директора.

Манионы появились на Урале в 70-е годы XIX века, когда в Екатеринбург приехала прославленная итальянская труппа Труцци. Здесь артисты устроили свою штаб-квартиру, чтобы гастролировать из нее по всей России. Одним из членов труппы был наездник Альфонс Манион, отец Виктора Альфонсовича, могилу которого нашли историки. Вот что о нем писали в 1883 году уральские журналисты в газете «Екатеринбургская неделя»:

«Особенно на представлении выделяется Альфонс Манион - бесспорно один из лучших наездников цирка. Прелестная дрессировка лошади, изумительная ловкость управления ставят его в ряд замечательных наездников. Жаль только, что производимые Манионом номера уже устарели. Мы видели такое еще десять лет назад…»

Вырезка из газеты «Екатеринбургская неделя» за 1883 год, где впервые упоминается фамилия «Манион». Фото: Данил СВЕЧКОВ

Вырезка из газеты «Екатеринбургская неделя» за 1883 год, где впервые упоминается фамилия «Манион».Фото: Данил СВЕЧКОВ

Сам Филипп Киркоров, когда приезжал на могилу предка два года назад, также поделился историей своей семьи.

- Бабушка Лида Михайловна рассказывала мне про цирк, про семью Манион, но я ведь был тогда в бессознательном возрасте, - вспоминал артист. - Про Виктора Маниона мне сказали, что он сам не выходил на манеж. Он тренировал артистов. Был акробатом. Жил здесь в Свердловске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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