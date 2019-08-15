«Он принимал роды у пассажирки»: старший бортпроводник A321 не первый раз героически помог людям

Экипаж самолета A321 «Уральских авиалиний» сегодня стали российскими героями. После того, как борт, следовавший из Москвы в Симферополь, жестко сел посреди кукурузного поля, вся страна узнала имена пилотов и бортпроводников. Благодаря их работе у 230 пассажиров второй День рождения.

31-летний Дмитрий Ивлицкий старший бортпроводник. Мы поговорили с его бывшей женой Марией и она рассказала, что Дмитрий не первый раз совершает героические поступки. Однажды ему пришлось помогать принимать роды.

- Это было около 2-3-х лет назад. Пассажирка летела из Узбекистана и она оказалась беременна. У женщины была свободная одежда, бортпроводники не сразу это поняли, - вспоминает Мария. – В полете ей стало плохо и в итоге выяснилось, что она рожает. Самолет посадили аэропорту и вызвали скорую. Дима все время находился с ней.

Дмитрия дома ждет трехлетняя дочка. Фото: соцсети

По словам девушки, Дмитрий всегда был отзывчивым и добрым. Бортпроводником он стал почти пять лет назад. Раньше он работал менеджером по продажам в компании, которая занимается кондиционерами. Но однажды он увидел объявление от «Уральских авиалиний» и решил попробовать.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле 00:00 00:00

- Мы думали, что он может не пройти по здоровью, но все оказалось как надо. Наверно это судьба, раз все так хорошо сложилось, - говорит наша собеседница.

О происшествии с самолетом Наталья узнала из интернета, сразу начала писать Дмитрию. Он ответил, что у него все в порядке. Девушка очень переживала, ведь у них есть совместная трехлетняя дочь. Кстати ей она ничего не сказала, чтобы не испугать ребенка.

Наталья не стала говорить дочери о героическом поступке папы.

Сейчас проводится расследование по факту происшествия. Предварительная причина экстренной посадки стала стая птиц, которая попала в турбины. Завтра Дмитрий Ивлицкий уже будет дома.

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