2019-08-15T13:03:56+03:00
Конкурсы и тесты

Выбирать победителей будет сложно: «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс для первоклассников

Конкурс пройдет с 15 по 29 августа и завершится торжественным награждением всех участников
Алина Закусина
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1 сентября все ближе, и для самых маленьких учеников это очень важный и волнительный день1 сентября все ближе, и для самых маленьких учеников это очень важный и волнительный деньФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 сентября все ближе, и для самых маленьких учеников это очень важный и волнительный день. Чтобы поддержать малышей и создать атмосферу праздника, «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Мой будущий первоклассник». Мы предлагаем читателям выбрать самых обаятельных, самых талантливых и способных ребят, которые получат полезные подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса. Предупреждаем сразу: это будет очень сложно!

По итогам голосования редакция «Комсомольской правды» наградит трех фаворитов, набравших наибольшее количество голосов. Остальные участники тоже получат полезные и приятные подарки от организаторов и партнеров, чтобы никто не оказался расстроенным. ПАО «Промсвязьбанк» также выберет своих победителей и наградит их в специальной номинации «Дети военнослужащих».

Конкурс пройдет на сайте ural.kp.ru с 15 по 29 августа, каждый читатель может голосовать за понравившихся конкурсантов раз в 24 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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