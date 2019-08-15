Выбирать победителей будет сложно: «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс для первоклассников

1 сентября все ближе, и для самых маленьких учеников это очень важный и волнительный день. Чтобы поддержать малышей и создать атмосферу праздника, «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Мой будущий первоклассник». Мы предлагаем читателям выбрать самых обаятельных, самых талантливых и способных ребят, которые получат полезные подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса. Предупреждаем сразу: это будет очень сложно!

По итогам голосования редакция «Комсомольской правды» наградит трех фаворитов, набравших наибольшее количество голосов. Остальные участники тоже получат полезные и приятные подарки от организаторов и партнеров, чтобы никто не оказался расстроенным. ПАО «Промсвязьбанк» также выберет своих победителей и наградит их в специальной номинации «Дети военнослужащих».

Конкурс пройдет на сайте ural.kp.ru с 15 по 29 августа, каждый читатель может голосовать за понравившихся конкурсантов раз в 24 часа.