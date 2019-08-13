2019-08-13T07:15:55+03:00
Происшествия

На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП с фурой пострадали 6 человек, из них 2 ребенка

Водитель Nissan выехал на встречку и не справился с управлением
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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На 56 километре трассы ЕкатеринбургТюмень вчера, 12 августа, произошло ДТП с участием двух легковушек и фуры. В результате этого пострадали 6 человек, из них двое детей и пожилой женщины.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель Nissan Qashqai, который двигался в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с прицепом фуры Volvo. После чего Nissan откинуло на свою полосу. Там он врезался в ВАЗ-2115, который двигался в сторону Тюмени.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП 90-летняя мать водителя Nissan, который выехал на встречку, получила открытую черепно-мозговую травму, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области. – Ее сразу же госпитализировали в больницу Заречного. Остальные отделалась ушибами.

Спасателям на месте аварии пришлось проводить деблокировку, чтобы освободить пострадавших из искореженных автомобилей.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Помимо этого водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД и скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, учитывать свое эмоциональное и физическое состояние, любые признаки усталости и не совершать опасных маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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