2019-08-09T13:02:00+03:00
Общество

Осталась груда кирпичей: в Нижнем Тагиле ветер и дождь разрушил дом, где в XIX веке жили рабочие завода Демидовых

Власти города пообещали восстановить объект культурного наследия за счет муниципального предприятия
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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Сильный дождь и ветер практически уничтожили объект культурного наследия в Нижнем Тагиле. Старейшее здание - «Треуховский дом», которое находится на Кирова, 21, превратилось в руины. У строения обрушилась кирпичная стена. Информация об этом появилась в паблике «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

- Чиновники его как будто не замечали. Развалины нашей истории. Когда-то это была музыкальная школа и центр города, — написал автор поста.

«Треуховский дом» и так находился в плачевном состоянии: разрушенный фасад, фундамент и крыша. Однако у здания сохранились несущие стены и основные элементы декора, но эксплатировать его уже нельзя. Непогода, которая бушевала на Урале добила старинный дом окончательно.

- Специалисты музея установили, что причины разрушения – это следствие затяжных ливневых дождей. Отсырела штукатурка, ведь там де была кирпичная кладка, - сообщила «КП-Екатеринбург» Алла Жернакова, пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила.

Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

«Треуховский дом» был построен в XIX веке. В то время в нем располагались квартиры, которые завод Демидовых выделял своим рабочим. Но из-за кризиса предприятие было вынужденно избавиться от «непрофильных активов». В начале ХХ здание выставили на продажу и в скорее дом купила семья крупных тагильских предпринимателей Треуховых. Они владели несколькими приисками в Нижнетагильском округе, а также был управляющим золотыми приисками купца Дубасникова в Кунгурском уезде. Также когда-то там была музыкальная школа, но и они съехали.

Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Я люблю Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В мае 2019 года Свердловское управление госохраны включило Треуховский дом в охранную зону объектов культурного наследия. Такие зоны определяют, какие работы можно вести рядом со зданием без риска его разрушения. Мэрия Нижнего Тагила пообещала жителям восстановить дом.

- Мы будем восстанавливать стену силами муниципальных предприятий. Сейчас там огородили, чтобы никто не пострадал, - добавили в мэрии.

Добавим, что во время восстановительных работ будут использоваться архивные фотографии и чертежи здания. Эти документы сегодня хранятся в музее-заповеднике и в областном архиве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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