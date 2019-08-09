«Приезжай честной народ!»: на Урале стартовала Ирбитская ярмарка, которой уже 376 лет

Сегодня в Ирбите началась знаменитая Ирбитская ярмарка. Знаменита она в первую очередь своей историей. Шутка ли, самая первая ярмарка прошла еще 376 лет назад, а в лучшие свои годы она становилась едва ли не главным торговым узлом континента – даже купцы из далекого Китая не обходили ее своим вниманием. В честь этого события, вспоминаем основные моменты из ее прошлого.

САМЫЙ ХОДОВОЙ ТОВАР – ПУШНИНА

В первой половине XVII века на Урале появилась Ирбитская слобода. Возникла она прямо на дороге, ведущей в Сибирь, по которой в ту и в другую сторону двигались европейские и азиатские товары. А потому довольно скоро, буквально через 12 лет после основания слободы, местные власти решили устроить здесь ежегодную ярмарку. Торговали тут бойко, о чем слух среди купцов быстро ушел заграницу.

Самым ходовым товаром в первое время была пушнина – главный экспортный товар России до того, как появились нефть и газ. Также на Ирбитской ярмарке заключались договора о покупке и продаже ткани и зерна. Но в XVIII веке ситуация изменилась – заморские купцы стали свозить в Ирбит диковинки со всего света. Те же китайцы стали оптом продавать тут шелка, фарфор и чай.

Жители Китая привозили в Ирбит целые горы чая и очень быстро все распродавали. Фото: Историко-этнографический музей в Ирбите

ГОРОД ПРЕВРАЩАЛСЯ В ГИГАНТСКУЮ ГОСТИНИЦУ

Из-за того, что каждый год в Ирбит приезжали тысячи купцов, очень скоро местные жители сообразили, что богатеть можно не только на торговле, но и на простой сдаче жилплощади в аренду. Горожане принялись строить многоэтажные особняки с расчетом на то, что на время ярмарки они будут переезжать жить в подвал, а верхние этажи будут сдавать в аренду.

Причем плату с жильцов брали сразу и за текущий год и за следующий, в качестве брони. Некоторым заезжим купцам надоедало каждый год жить в чужом доме и они строили в Ирбите свои собственные особняки. Благодаря этому город очень быстро рос.

КУПЦЫ ИРБИТА ТОРГОВАЛИ БЕЗ ПОШЛИНЫ

С 1775 года богатый Ирбит получил статус города. Так императрица Екатерина II наградила местных жителей за верность. Годом ранее один из атаманов Емельяна Пугачева попытался взять город штурмом, чтобы пополнить свои припасы, но купцы собрали ополчение и дали бунтовщикам бой.

Три раза сподвижники Пугачева пытались напасть на город, и каждый раз терпели поражение. Кстати, за такое мужество купцам из Ирбита императрица позволила торговать, не уплачивая пошлину таможне.

На время ярмарки население Ирбита увеличивалось в 100 раз. Многие горожане только тем и жили, что сдавали комнаты в аренду. Фото: Историко-этнографический музей в Ирбите

ПОЕЗД ПРОШЕЛ МИМО ИРБИТА

В XIX веке между несколькими крупными городами Урала завязался спор – решали, кто должен принимать у себя Транссибирскую магистраль, строившуюся в то время. Жители Ирбита всячески пытались оказаться у нее на пути, так как это сулило еще большие богатства, но в итоге честь принимать составы из столицы и из Сибири досталась Екатеринбургу.

Это сыграло роковую роль в истории Ирбитской ярмарки – она стала угасать. В советские годы ее и вовсе решили закрыть за ненадобностью, так как купцов уже не было. Снова она стала проводиться лишь в 2002 году.

Сейчас Ирбитская ярмарка, понятно, гораздо скромнее того, чем она была когда-то. На ней продают еду, товары повседневного спроса, изделия народного творчества и сельскохозяйственные принадлежности. А гости из-за рубежа, если и бывают, то только туристы. Но на нее все равно съезжаются люди со всей Свердловской области.