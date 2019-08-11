2019-08-11T12:32:37+03:00
Общество

«Ресторан - это по-обычному»: на марафоне «Европа - Азия» екатеринбуржец сделал предложение своей подруге

Парень встал на одно колено прямо на стадионе «Екатеринбург Арена»
Мария Трапезникова
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Девушка была очень шокирована, но сразу ответила "да"Девушка была очень шокирована, но сразу ответила "да"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чего только не бывает на марафонах. Сегодня, например, один из участников сделал предложение своей девушке прямо на стадионе «Екатеринбург Арена». Алена и Матвей знакомы год. Такое необычное предложение парень планировал 2-3 месяца.

Алена и Матвей были знакомы год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алена и Матвей были знакомы годФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я решил, что позвать в ресторан - это как-то по-обычному, неинтересно, - рассказывает он. - Мы сначала хотели вместе бежать, но не получилось. Поэтому я бежал один, а Алена меня поддерживала. Надеюсь, что в следующем году побежим вместе, уже семьей.

Момент предложения руки и сердца успел заснять фотокорреспондент “Комсомолки”. Алена была очень взволнована.

- Я была шокирована, правда, очень шокирована. Не ожидала от него такого, - поделилась впечатлениями девушка.

Вот несколько кадров о том, как это было.

Матвей решил, что ресторан - это слишком обычно и неинтересно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матвей решил, что ресторан - это слишком обычно и неинтересноФото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка была очень шокирована, но сразу ответила "да" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка была очень шокирована, но сразу ответила "да"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он очень переживал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он очень переживалФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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