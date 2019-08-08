«Не могли нарезать хлеб, а первый суп варили пять часов»: как на Урале учат жить людей с инвалидностью

Утром воскресного дня «Комсомолка» прибыла в поселок Верх-Нейвинский, что находится на противоположном берегу пруда от Новоуральска. Нас ждали Анастасия Виндбойтель и Вероника Гаитова – подопечные фонда «Благое дело», в прошлом – воспитанницы специализированных детских домов. Сегодня девушки сами снимают квартиру. Они рассказали, как вернулись в общество после нескольких лет изоляции, и что действительно нужно людям с инвалидностью в России.

РОДИТЕЛИ НЕ ВЕЧНЫ

Насте 19 лет. При рождении врачи выявили у девочки нарушения опорно-двигательного аппарата. Родители от малышки отказались. Настя попала в «Дом малютки». Всю жизнь она передвигается на коляске.

– Настю устроили в «Полянку» – это подразделение «Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей» в Березовском. Уже в подростковом возрасте она начала общаться с мамой, – рассказывает координатор фонда Дарья Машанова. – В 18 лет она выпустилась и переехала к родителям – в квартиру на пятом этаже дома, где не было лифта. Из-за этого Настя оказалась в четырех стенах, потому что поднимать и опускать человека в коляске без специального подъемника очень тяжело.

В свободное время Настя читает "Гарри Поттера"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероника чуть старше – ей 23 года. У нее, как у Насти, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также ментальные нарушения. Несмотря на это, Вероника считалась лучшей ученицей в классе. Во многом благодаря родителям, которые воспитывали девочку до 12 лет.

– Ее мама погибла и Веронику передали друзьям семьи, которые отказались от опекунства через три года. После этого ее привезли в «Полянку», а потом – в психоневрологический пансионат «Семь ключей», где она жила четыре года, – добавляет Дарья.

У девочек, как и у большинства воспитанников детских домов, одна проблема – они не самостоятельные. В детском доме их накормят, оденут, развлекут и скажут, что делать. Ребята не сталкиваются с реальным миром, а все время проводят внутри учреждений.

У Вероники есть кошка БелкаФото: Алексей БУЛАТОВ

– Многие наши ребята живут с родителями. При этом они часто не умеют делать элементарные вещи: ходить за покупками, мыть посуду… Но родители же не вечны, – объясняет координатор. – В 2017 году мы задумали проект «сопровождаемое проживание». В рамках него наши подопечные могут учиться самостоятельной жизни на тренировочной квартире вместе со специалистами. Проект также поможет в случаях, когда ребят не с кем оставить. Например, если опекуны попадут в больницу.

«КИНДЕР СЮРПРИЗЫ», ВМЕСТО ПРОДУКТОВ

Первую тренировочную квартиру открыли в Новоуральске в 2018 году. Пока она единственная в Свердловской области. Вероника и Настя по воле случая стали одними из первых, кто прошел курс.

– Представьте, что 23 года своей жизни вы не делали ничего, а теперь надо все! Первый суп они варили пять часов. Даже хлеб не умели нарезать – не потому, что не понимаю, а потому что никогда раньше этого не делали, – восклицает Дарья. – Мы учим девочек обустраивать личное пространство, вести хозяйство, обращаться с финансами. Например, в первый месяц они накупили «Киндер сюрпризов», вместо продуктов, и сидят довольные! А на что жить месяц?

Спустя два месяца – продолжительность курса, девушки сказали, что не хотят возвращаться обратно. В сжатые сроки им нашли жилье в двухэтажном доме на берегу Верх-Нейвинского пруда. Живут девочки на пенсии по инвалидности – Настя получает 16 тысяч рублей, Вероника около 14. Этих денег не хватает, поэтому координаторы помогли им устроиться на работу в мастерскую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/724095" frameborder="0"></iframe> На Урале инвалиды учатся жить обычной жизнью.Они живут в тренировочной квартире, где оттачивают самые обычные бытовые навыкиАлексей БУЛАТОВ

– Теперь девочки работают и создают продукцию, которую можно продавать. Валяют тапочки из шерсти, создают игольницы, брошки, изготавливают бумагу и значки, – подчеркивает координатор. – Мы реализуем конвенцию ООН о правах инвалидов: у каждого взрослого человека должно быть право на работу, как у детей и подростков – на образование. Если у них этой возможности нет – люди не развиваются.

В будни с 10:00 до 18:00 Настя и Вероника на работе. Настя работает «особым дизайнером», в то время как Вероника помогает в столовой: она любит готовить. Вечером они возвращаются домой, где общаются со специалистами. В выходные – предоставлены сами себе. Тогда девочки читают, смотрят кино и сериалы, гуляют.

Девочки трудятся в мастерской фонда. Например, Настя будучи "особым дизайнером" изготавливает значкиФото: Алексей БУЛАТОВ

– В соседнем доме живет специалист, к которому можно обратиться за помощью в экстренной ситуации. Например, когда кончилось лекарство или надо купить продукты, а мы не можем добраться до магазина, – уточняет Настя. – Пожаров у нас не было. Правда однажды кастрюля с ума сошла: мы варили компот, а в итоге ягоды сгорели.

Хотя в отношении девочек координатор настроена оптимистично, все же без присмотра их оставить нельзя.

– Мы постепенно уменьшаем свое вмешательство, но пока трудно прогнозировать, когда наша помощь в главных вопросах перестанет быть нужной. Есть такое явление, как откат: они устают и складывается впечатление, что ничего не учили, – заключает Дарья. – Также им всегда будет требоваться наша помощь с документами – тем, с чем людям с ментальными нарушениями очень сложно справиться.