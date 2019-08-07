«Поступило сообщение о минировании»: в аэропорту Кольцово проверяют самолеты

Как сообщают очевидцы в екатеринбургском аэропорту Кольцово собралось множество машин чрезвычайных служб.

- В Кольцово пролетело три пожарные машины, один форд аварийки, газель пожарной, - отмечает один из пользователей сообщества "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com.

В Управлении на транспорте МВД России по УрФО обещали уточнить детали происшедшего позднее. По предварительной же информации, в аэропорту проверяют несколько самолетов из-за анонимного сообщения о минировании.

Добавим, что по информации онлайн-табло аэропорта в седьмом часу вечера были задержаны семь рейсов в Джербу, Новосибирск, Пекин, Анталью, Сыктывкар, Анапу и Хабаровск.

- В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, - подтвердили позже в пресс-службе аэропорта. - В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.