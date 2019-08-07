Школьные базары Екатеринбурга – 2019: адреса, часы работы

На носу 1 сентября, дети готовятся к школе, а родители к тратам. Особенно тяжело тем, у кого дети идут в первый класс. Потому что в этом случае требуется не только докупить ручки и тетрадки, а собрать ребенка в нуля. Купить ранец, организовать школьное место, подготовить форму…

Обычно, перед началом учебного года, в школах родителям выдают список школьных принадлежностей, с ним проще идти на школьный базарФото: Алексей БУЛАТОВ

Психологи советуют взрослым вовлекать в этот процесс детей. Вспомните свои школьные годы: сколько радости могли принести дневник с мультяшками, ластик в форме клубнички (с запахом!), новенькие фломастеры...

В подготовке к школе мелочей нет. все должно быть удобным, подходить по размеру, и нравиться ребенкуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Поступление в первый класс - это переход на качественно новый уровень, переход к взрослой жизни, - считает детский психолог, гештальт-терапевт Светлана Александрова. - И подготовка к этому должна быть постепенной. Совместный выбор и покупка новенького ранца, тетрадок и циркулей создают совершенно особую атмосферу. Это целый ритуал, и лишать его ребенка нельзя.

У некоторых школ есть устаовленый образец школьной формыФото: Алексей БУЛАТОВ

Организовать школьный шопинг лучше заранее. «Комсомолка» собрала для вас список школьных базаров и магазинов, где можно купить тетрадки, ручки и другие принадлежности в Екатеринбурге.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

В гипермаркете «Сима-ленд».

Будет работать с 15 июля по 31 августа.

Адрес: Черняховского, 86/12

Часы работы: 09:00-22:00

В ТРЦ «Дирижабль (2 этаж). Тут вы сможете найти канцелярские принадлежности, а самое главное большой выбор портфелей разных цветов и размеров. Адрес: Академика Шварца, 17

Часы работы: 10:00-22:00

В сети магазинов «Pelican». Магазин детской одежды предлагает акции по покупке школьной формы. Адреса: Репина, 94 (ТЦ «Радуга Парк»); Сулимова, 50 (ТЦ «Парк Хаус»).

Часы работы: 10:00-22:00

В спорах о рюкзаках ломается не мало родительских и детских копийФото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ «Гринвич»

Открыты с этой недели и будут работать до начала сентября. Найти их вы сможете:

На площадке у фонтана под магазином NewYorker

Рядом с ресторанами РыбаLOVE и Мистер ЧАНГ

В гипермаркете «Гипербола» (круглосуточно)

Адрес: 8 Марта, 46

Часы работы: 10:00-22:00

В «Гиперболе» Работает с 24 июля до начала сентября.

Адрес: Вайнера, 9

Часы работы: 09:00-22:00

В ТЦ «Алатырь» (1 этаж)

Будет открыта с 15 августа по 15 сентября. Найти вы ее сможете на 1-ом этаже торгового центра. Каждую неделю будут проводиться розыгрыш подарков и сертификатов.

Адрес: Малышева, 5

Часы работы: 10:00-22:00

Иногда ребенок должен выбрать сам. если ему нравится вещь - то и носить ее он будет с удовольствиемФото: Алексей БУЛАТОВ

Большой школьный базар в ТРЦ «Радуга Парк»

Работает с 8 августа напротив гипермаркета «О'КЕЙ»

Адрес: Репина, 94

Часы работы: 10:00-22:00

В ТРЦ «Академический»

Открыт с 3 августа по 3 сентября. Найти этот школьный базар вы сможете на 4 этаже рядом с фудкортом.

Адрес: Краснолесья, 133

Часы работы: 10:00-22:00

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-магазин «Яблоко» С 1 августа по 30 сентября в магазине вы сможете заказать и получить по скидке разные виды канцтоваров.

Электронный адрес: www.a-yabloko.ru (раздел «Товары для школьников»)

МАГАЗИНЫ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

«АШАН» в ТРЦ МЕГА и ТРЦ Карнавал. Адрес: ТРЦ МЕГА, Металлургов, 87

Часы работы: 08:30-23:00 Адрес: ТРЦ Карнавал, Халтурина, 55 Часы работы: 08:00-22:00

Магазин «Familia» Здесь можно выбрать школьную форму

Адрес: ТРЦ «Фан-Фан», 3 этаж

Часы работы: 10:00-22:00

Магазин «Детский мир» Адреса: ТРЦ «Гринвич» 8 Марта, 46; Рощинская, 21 к2; Вайнера, 15; ТЦ «Кировский Люкс» Восстания, 50; ТЦ «Парк Хаус» Сулимова, 50; ТРЦ «МЕГА» Металлургов, 87, ТРЦ «Карнавал» Халтурина, 55. Часы работы: 10:00-22:00

Магазин канцтоваров «Дом Книги». С 1 августа и по 30 сентября магазин предлагает скидку 15% на товары от издательства «РОСМЭН», отмеченные специальными стикерами. Адреса: Антона Валека, 12; Опалихинская, 15; ТРЦ «Мегаполис» 8 марта, 149, Вильгельма де Геннина, 33, ТЦ «Семь Ключей», Техническая, 63; ТЦ «Кировский» Сыромолотова, 22; Викулова 33/1. Часы работы: 10:00-20:00

Магазин «Живое слово» Книжно-канцелярский магазин. Адреса: Гагарина, 1; Крауля, 44; Победы, 38

Часы работы: 10:00-20:00

Магазин канцтоваров «Мир тетрадей». Магазин с огромным ассортиментом недорогих канцелярских вещей. Адреса: ТЦ «Успенский» Вайнера, 10; ТЦ «Дирижабль» Академика Шварца, 17.

Часы работы: 10:00-22:00

Магазины канцелярских товаров «Магмика». Адреса: Челюскинцев, 64; Куйбышева, 57; Титова, 14

Часы работы: 08:00-20:00

Магазин «Грамотей» Магазин канцелярских товаров и учебной литературы. Адреса: Академика Бардина, 32/1; Билимбаевская, 28; ТЦ «Марс» Проспект Космонавтов, 13

Часы работы: 10:00-20:00

Книжный магазин «Читай-город». Адреса: ул. Вайнера, 12; ул. Ясная, 2; ТРЦ «Фан-Фан»; ул. Амундсена, 65, ТЦ «Кит»; пр-т Ленина, 49; пр-т Космонавтов, 41, 1-й этаж рынка «Омега»; ул. Академика Шварца, 1, ТЦ «Ботаника»; ул. Малышева, 5, ТЦ «Алатырь»; ул. Репина, 94, ТЦ «Радуга Парк»; ул. 8 Марта, 46, ТЦ «Гринвич»; ул. Сулимова, 50, ТЦ «Парк Хаус». Часы работы: 09:00-22:00