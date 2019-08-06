2019-08-06T16:36:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге ветеран-афганец вывел из пожара 24 человека и двух котов

Мужчина находился в здании час
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: скриншот/ предоставлено героем публикацииФото: скриншот/ предоставлено героем публикации
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Житель Екатеринбурга 53-летний Евгений Тетерин возвращался домой, когда увидел, как от многоэтажного дома на перекрестке улиц Малышева – Мамина Сибиряка поднимается густой черный дым. Евгений заглушил автомобиль и вышел на улицу: пожарных видно не было. Он быстро подсчитал, что квартира полыхает на восьмом этаже и бросился на помощь жильцам.

– Дверь внутри здания была кодирована, взломать ее не удалось. Забежал в парикмахерскую, которая находилась на первом этаже, и попросил девчонок вызвать пожарных и скорую – на всякий случай, – рассказывает Тетерин. – Сам продолжил вызванивать квартиры, пока дверь не открыл молодой человек. После этого я побежал на восьмой этаж.

К тому времени дым уже заполонил лестничную площадку так, что на этаже было тяжело находиться.

В Екатеринбурге загорелось здание на перекрестке Малышева - Мамина-Сибиряка.Видео: служба спасения "СОВА"! другой источник

- Еще в школе объясняют, что в задымленных помещениях нужно передвигаться ползком. Этим правилом я и воспользовался. Полз от одной квартиры к другой, чтобы достучаться до жильцов, - продолжает мужчина. - До прибытия пожарных я все время был в здании: спускался на седьмой этаж, потом на третий, потом обратно – на восьмой.

По подсчетам Евгения, из здания он вывел 24 человека. Кроме того во время одного из заходов ему навстречу выскочила девушка и попросила спасти своих питомцев - в квартире у нее остались две кошки.

В тушении пожара задействовали 26 спасателей и 7 единиц техники Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

В тушении пожара задействовали 26 спасателей и 7 единиц техники Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Она пыталась пробиться наверх, но пожарные ее не пускали. Пообещал ей найти животных, а саму попросил уйти – была опасность взрыва из-за бытового газа, который не успели перекрыть, - говорит мужчина. – Забрал у нее ключи и поднялся на восьмой этаж. На девятом уже невозможно было находиться: луч фонаря не пробивал дым. Мы разбили окно. Нашли квартиру и забрали котов, после чего сначала пошли на балкон – вдохнуть свежего воздуха. После этого спустились.

Уже внизу Евгений помогал пожарным растягивать рукава. Огонь тушили целый час.

– Мне четыре раза звонила жена, но пришлось возвращаться, потому что просили, – добавил он. – Зато потом с чувством выполненного долга купил молока, чтобы попить. Уж очень надышался дымом.

Кстати, в прошлом Евгений участник Афганской войны. А ныне он является председателем союза десантников России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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