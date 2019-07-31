2019-07-31T16:21:18+03:00
Происшествия

«Водитель отвлекся, чтобы принять плату»: прокуратура проверяет маршрутку, которая протаранила Toyota в Асбесте

В аварии пострадали 8 человек
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД Свердловской областиФото: Управление ГИБДД Свердловской области
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Свердловская прокуратура начала проверку из-за ДТП, которое произошло утром в Асбесте. Напомним, пассажирский автобус ISUZU протаранил припаркованную рядом с жилым домом Toyota. Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с УАЗом.

– Предварительно установлено: водитель отвлекся, чтобы принять плату за проезд, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Ранее он 3 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения на дорогах.

У пассажиров диагностировали переломы предплечья, коленного сустава, локтевой кости, а также ушибы и ссадины Фото: Управление ГИБДД Свердловской области

У пассажиров диагностировали переломы предплечья, коленного сустава, локтевой кости, а также ушибы и ссадины Фото: Управление ГИБДД Свердловской области

Также сотрудники прокуратуры устанавливают, когда в последний раз осматривали автобус и был ли он исправен в момент выхода на линию.

– Особое внимание обратят на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя: проходил ли он медосмотр перед началом смены, – добавили в пресс-службе.

В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки. У некоторых из них диагностировали переломы предплечья, коленного сустава, локтевой кости, а также ушибы и ссадины. Всего в автобусе находилось 30 человек. Также ушибы грудной клетки и головы получила водитель Toyota. Их увезли в горбольницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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