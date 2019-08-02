«Это живодерство»: в Екатеринбурге управляющая компания замуровала кошек в подвале дома

Жители дома на Стахановской, 29 в Екатеринбурге уже более полугода воюют со своей Управляющей компанией «УЖК Орджоникидзевская». И причина тому - бездомные кошки. Мурлыки поселились в подвале многоэтажки. А сотрудники УК решили обработать его от паразитов... вместе с кошками.

Наталья Сапега и Тамара Валкова ругаются с УК уже более полугодаФото: Маргарита МАХОНИНА

– Это живодерство, там же коты живут! Их подкармливают жители дома, – возмущается пенсионерка Наталья Ивановна. – В подвал животные проникают через отверстия, которые специально были предусмотрены архитекторами для проветривания помещения. А сейчас сотрудники управляющей компании их замуровали. Закрыли все ходы решетками, а сверху еще и перекрыли все картоном.

На все входы в подвал дома установили решетки, но пенсионерки пытаются их сорватьФото: Маргарита МАХОНИНА

Картон, а также все, что можно отодрать руками, активные пенсионерки убрали самостоятельно. Среди них - соседка Натальи Тамара Валкова. Женщина не только подкармливает бездомных животных, но и забрала к себе четырех котов. К активисткам присоединилась и проживающая в рядом стоящем доме Вера Хорольских, приютившая в двухкомнатной квартире аж 17 кошек.

Вход остался только под квартирой Тамары Валковой. По словам женщины, отстаивала она его через прокуратуруФото: Маргарита МАХОНИНА

– Получается, животных там практически замуровали: из подвала остался только один не очевидный выход – под моей квартирой, – рассказывает Тамара Васильевна. – Выгонять перед установкой дымовой шашки их никто не собирается. Животные задыхаются внутри, а потом их находят мертвыми.

В 9:30 утра 2 августа к дому подошли работники УЖК.

- У нас плановые работы, что вы тут собрались? - спросила сотрудница УЖК, представившись Аленой.

Активистки ругались на работников УЖК, однако воспрепятствовать травле не смоглиФото: Маргарита МАХОНИНА

– В подвале - множество блох. Из-за них не могут работать сотрудники коммунальных служб. Мы должны обработать помещение, иначе это повлияет на другие мероприятия. Жители здания могут остаться без отопления и горячей воды, – заявила техник. – Котов мы не выгоняем – они сами уйдут, выход найдут. А умирают животные и без нашего вмешательства.

Сегодня в подвал можно попасть только через дверь, которая находится внутри подъездаФото: Маргарита МАХОНИНА

При этом работники УЖК добавили: решетки на отверстия поставили специально, чтобы не лазили бездомные животные. После перепалки с пенсионерками техники открыли вход в подвал и отправились устанавливать дымовую шашку. Через 15 минут внутри послышалось жалобное мяуканье.

Вход в подвал здания. Наталья Ивановна даже попыталась туда спуститьсяФото: Маргарита МАХОНИНА

– Комиссия, в которую входят представители органов Ростехнадзора, а также тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс», в том числе, ЕТК, выдают каждым УК или ТСЖ паспорт о готовности к зиме, – объяснила пресс-секретарь «Екатеринбургской теплосетевой компании» Светлана Тимченко. – Но в перечень требований для получения паспорта входит только готовность системы теплоснабжения дома, а не его состояние. В частности, комиссия будет проверять акты об опрессовках, что трубы прошли дезинфекцию, но ей без разницы, что там с подвалом.

По словам зоозащитников, действия УЖК подпадают под статью 245 УК РФ – «жестокое обращение с животными».

– В силу вступил федеральный закон от 27 декабря 2018 года, по которому животные больше не считаются имуществом – это такие же живые существа, у которых есть права, – пояснила активистка Ева-Анастасия Кедровская. – Если ты лишаешь животное воды, еды или угрожаешь его жизни – это нарушение прав. Жители дома должны обратиться в полицию и написать заявление со ссылкой на статью 245, желательно, приложив видео, на котором видны вылезающие из подвала кошки.