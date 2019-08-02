«Испугалась, но грибы и ягоды не бросила»: на севере Урала полиция помогла пенсионерке выбраться из тайги

61-летняя Валентина Полякова из Краснотурьинска уже восемь лет ходит в тайгу по грибы и ягоды. Однако во время очередной вылазки пожилая женщина поняла, что заблудилась.

– Тревожное сообщение поступило в дежурную часть местного ОВД 31 июля в 15:30. Пенсионерка блуждала в тайге около болота, – рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – В указанных квадрат направили патрульно-постовую службу, участковых, сыщиков и спецтехнику. Также к поискам подключили МЧС, пожарных и волонтеров.

Горелых добавил, что в ближайшем к пенсионерке поселке Сосновка включили сирену, по которой Валентина ориентировалась, чтобы выйти из леса. У женщины с собой был мобильный телефон, с помощью которого она координировала полицейских о своем местонахождении.

– Бабушку вывели в 20:30. Уставшую бабушку волонтеры и лейтенант полиции Антон Фомин сопроводили до машины, которая доставила пенсионерку домой, – уточнил Горелых. – Несмотря на то, что пенсионерка испугалась, собранные грибы и ягоды она не бросила. Она сообщила, что дома из них приготовила всевозможные вкусняшки.

Также пожилая женщина обещала подумать: стоит ли в таком возрасте рисковать, отправляясь в тайгу в одиночку.