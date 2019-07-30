Какими подарками «напугали» миллиардную пассажирку метро Екатеринбурга

Утром в метро Екатеринбурга зашла миллиардная пассажирка – ей стала 30-летняя Диана Мустакимова. Она по привычке планировала от станции «Площадь 1905 года» добраться до сестры и племянника, которые живут в Ботаническом, однако ей преградили путь журналисты, сотрудники метрополитена и администрации города. Последние вручили девушке подарки – торт в виде вагона, большую «Е-карту» на 100 бесплатных поездок, и две книги с фотографиями.

Вручали подарки мэр города, зампредседателя депутата и директор метрополитена Андрей ПанаиотидиФото: Алексей БУЛАТОВ

– Я даже испугалась от неожиданности – столько народу. К тому же не представляла, что в нашем метро будет миллиардный пассажир, – делится Диана. – В розыгрышах и конкурсах мне никогда не везло – это в первый раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723030" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбургском метрополитене встретили миллиардного пассажира.Алексей БУЛАТОВ

Больше всего девушка обрадовалась бесплатному проезду – она каждый день на протяжении восьми лет ездит из микрорайона Химмаш на Эльмаш, где работает специалистом по кадрам в детской школе искусств. И даже не на работу – всегда на метро.

– Такое расстояние на автобусе преодолеть нереально. И конечно, хотелось бы, чтобы метро построили и на Химмаше, – вздыхает Диана. – Новую ветку стоит назвать в честь Павла Бажова или Бориса Ельцина.

Больше всего Диана порадовалась «Е-карте» на 100 бесплатных поездокФото: Алексей БУЛАТОВ

Присутствующие политики также рассказали про планы на новую линию. В частности, запредседателя гордумы Виктор Тестов сообщил, что в ее проектирование уже вложили 500 миллионов рублей, планируют – еще 250 миллионов в 2019 году, а всего потратят более миллиарда.

– Мы ведем проектные разработки, несмотря на большое количество скептиков. Если у города не будет этого креста: Север – Юг, Запад – Восток, а вокруг них – городской электрически, мы не сможем развить площадки на ВИЗе-Правобережном и ЖБИ, – заявил глава города Александр Высокинский. – Кроме того, мы рассчитываем, что население Екатеринбурга вырастит до двух с лишним миллионов человек в течение следующих 10-15 лет. И метро должно стать основным транспортным каркасом.