В Екатеринбурге сгорел элитный банный комплекс

На Сибирском тракте загорелся комплекс «Чапаевские бани». На месте пожара уже работают сотрудники МЧС. Рядом с банями располагается гостиница «Пале Рояль» и АЗС «Газпром Нефть».

Всего в комплексе находятся одиннадцать деревянных домов.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это фото сделала очевидица пожара. Фото: Яна Сергеева

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39.

— На месте работают пожарные, на территории комплекса горит одна баня, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Принимаются меры по локализации огня и недопущению его распространения на соседние бани.

В Екатеринбурге загорелись "Чапаевские бани".Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Бани находятся по адресу Мопра, 1. Вот так выглядит весь комплекс.

Фото: "Чапаевские бани"

Екатеринбурженка Мария Дербенева сообщает, что на месте пожара работают 9 машин МЧС.

Мария Дербенева

Последняя сводка от МЧС:

- Угроза распространения огня ликвидирована, в 15-38 (мест) огонь локализован. Тушение пожара продолжается, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.- В момент ЧП посетителей на территории комплекса не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/722481" frameborder="0"></iframe> Горят "Чапаевские бани" в Екатеринбурге.Видео: читатели "КП"

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