В Екатеринбурге сгорел элитный банный комплекс
На Сибирском тракте загорелся комплекс «Чапаевские бани». На месте пожара уже работают сотрудники МЧС. Рядом с банями располагается гостиница «Пале Рояль» и АЗС «Газпром Нефть».
Всего в комплексе находятся одиннадцать деревянных домов.
В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39Фото: Алексей БУЛАТОВ
А это фото сделала очевидица пожара. Фото: Яна Сергеева
В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39.
— На месте работают пожарные, на территории комплекса горит одна баня, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Принимаются меры по локализации огня и недопущению его распространения на соседние бани.
В Екатеринбурге загорелись "Чапаевские бани".Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Бани находятся по адресу Мопра, 1. Вот так выглядит весь комплекс.
Фото: "Чапаевские бани"
Екатеринбурженка Мария Дербенева сообщает, что на месте пожара работают 9 машин МЧС.
Мария Дербенева
Последняя сводка от МЧС:
- Угроза распространения огня ликвидирована, в 15-38 (мест) огонь локализован. Тушение пожара продолжается, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.- В момент ЧП посетителей на территории комплекса не было.
Горят "Чапаевские бани" в Екатеринбурге.Видео: читатели "КП"
Огонь мог перекинуться на АЗСФото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас пожарные занимаются проливкой сгоревших конструкцийФото: Алексей БУЛАТОВ
В результате пожара никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
Большая часть комплекса сгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ
Пожарные развернули оперативный штабФото: Алексей БУЛАТОВ
Десятки очевидцев сбежались, чтобы посмотреть на то, как тушат пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
Это не первый пожар в "Чапаевских банях", но раньше возгорания были из разряда бытовыхФото: Алексей БУЛАТОВ
Площадь пожара составила 150 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU