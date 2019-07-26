2019-07-26T14:27:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорел элитный банный комплекс

Смотрите в нашей подборке фото и видео, что осталось от знаменитых «Чапаевских бань»
Олег Галимов
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Фотокорреспондет "КП" побывал на месте событийФотокорреспондет "КП" побывал на месте событийФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Сибирском тракте загорелся комплекс «Чапаевские бани». На месте пожара уже работают сотрудники МЧС. Рядом с банями располагается гостиница «Пале Рояль» и АЗС «Газпром Нефть».

Всего в комплексе находятся одиннадцать деревянных домов.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это фото сделала очевидица пожара. Фото: Яна Сергеева

А это фото сделала очевидица пожара. Фото: Яна Сергеева

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:39.

— На месте работают пожарные, на территории комплекса горит одна баня, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Принимаются меры по локализации огня и недопущению его распространения на соседние бани.

В Екатеринбурге загорелись "Чапаевские бани".Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Бани находятся по адресу Мопра, 1. Вот так выглядит весь комплекс.

Фото: "Чапаевские бани"

Фото: "Чапаевские бани"

Екатеринбурженка Мария Дербенева сообщает, что на месте пожара работают 9 машин МЧС.

Мария Дербенева

Мария Дербенева

Последняя сводка от МЧС:

- Угроза распространения огня ликвидирована, в 15-38 (мест) огонь локализован. Тушение пожара продолжается, - сообщили "КП" в пресс-службе ведомства.- В момент ЧП посетителей на территории комплекса не было.

Горят "Чапаевские бани" в Екатеринбурге.Видео: читатели "КП"

Огонь мог перекинуться на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огонь мог перекинуться на АЗСФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас пожарные занимаются проливкой сгоревших конструкций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас пожарные занимаются проливкой сгоревших конструкцийФото: Алексей БУЛАТОВ

В результате пожара никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате пожара никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть комплекса сгорела дотла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть комплекса сгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные развернули оперативный штаб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные развернули оперативный штабФото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки очевидцев сбежались, чтобы посмотреть на то, как тушат пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки очевидцев сбежались, чтобы посмотреть на то, как тушат пожарФото: Алексей БУЛАТОВ

Это не первый пожар в "Чапаевских банях", но раньше возгорания были из разряда бытовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не первый пожар в "Чапаевских банях", но раньше возгорания были из разряда бытовыхФото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь пожара составила 150 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь пожара составила 150 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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