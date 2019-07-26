2019-07-26T08:49:05+03:00
Общество

В нижнем белье и прозрачном платье: на Урале мать сняла 15-летнюю дочь в откровенном клипе

Ученица 9 класса в будущем хочет выучиться на психолога
Олег Галимов
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В своем блоге девочка называет себя психологом, моделью и актрисой, певицей и моделью. Фото: соцсетиВ своем блоге девочка называет себя психологом, моделью и актрисой, певицей и моделью. Фото: соцсети
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Неоднозначную славу может в ближайшее время приобрести юная жительница Краснотурьинска Анастасия Иванова (имя несовершеннолетней изменено – прим.ред.). 15-летняя девочка ведет свой блог, снимается в рекламе магазина одежды. Но весной этого года она приняла участие в свадебном показе, на котором предстала перед публикой в будуарном платье.

А в начале мая выпустила клип на собственную песню. Большинству ролик может запомниться не вокалом девятиклассницы, а кадрами из примерочной, где девочка стоит в нижнем белье.

На Урале мать сняла свою 15-летнюю дочь в откровенном клипе.Видео: предоставлено героями публикации

- Я очень популярная личность в своем городе. Давно занимаюсь творчеством и мечтаю в будущем стать психологом. А еще я модель, актриса и певица, - рассказывает «КП»

Родители школьницы не видят в откровенных сценах ничего дурного и всячески поддерживают стремление старшей дочери быть популярной. Например, мама Насти заказала для нее рекламную афишу с ее фотографией и ссылкой на блог.

Вот такой билборд для Насти подготовила мама. Фото: соцсети

Вот такой билборд для Насти подготовила мама. Фото: соцсети

- Если вы посмотрите эти видео, то поймете, что в них нет ничего непристойного, - пояснила «Комсомолке» мама девочки Ольга. – Я, как владелец информационно-рекламного агентства, иногда прибегаю к помощи дочери. Даже владельцы магазинов просят меня, чтобы Настя пропиарила их бизнес. Ролики были сняты еще весной, а сейчас про них заговорили в соцсетях, но все это – клевета конкурентов и не более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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