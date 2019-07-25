Заигрался в планшет: в екатеринбургском метро 9-летний мальчик упал на пути

В Екатеринбургском метрополитене ребенок упал с платформы на пути. ЧП случилось на станции «Чкаловская» 22 июля в 11:52. Накануне в интернете появилось видео этого инцидента. На кадрах видно, как мальчик с планшетом в руках подходит к краю платформы. Через пару секунд он падает вниз.

- Подросток, оступившись, упал с платформы на железнодорожные пути. Очевидцы случившегося рассказали об этом наряду полиции. Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мальчика для квалифицированного осмотра и определения степени тяжести полученных им травм и ссадин в больницу. Личность пострадавшего представители МВД установили оперативно. Им оказался юноша 2010 года рождения по имени Лев, проживающий на улице Серова в Екатеринбурге, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 22 июля в 11:52.

На место происшествия тут же вызвали родителей 9-летнего мальчика. Мама ребенка отказалась писать претензию, так как обошлось без тяжелых последствий. Однако полиция все равно выясняет все обстоятельства ЧП.

В метро Екатеринбурга 9-летний ребенок упал на рельсы.Видео: Е1

- Тем не менее по данному факту органы внутренних дел совместно с гражданскими коллегами из метрополитена проводят проверку. По итогам проверки будет принято соответствующее решение, - отметил Валерий Николаевич.

Кстати, в Екатеринбургском метрополитене отказались комментировать происшествие. Причины не объясняют.