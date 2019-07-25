2019-07-25T14:22:04+03:00
Происшествия

Заигрался в планшет: в екатеринбургском метро 9-летний мальчик упал на пути

В происшествии разбираются сотрудники полиции
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: YoutubeФото: Youtube
Изменить размер текста:

В Екатеринбургском метрополитене ребенок упал с платформы на пути. ЧП случилось на станции «Чкаловская» 22 июля в 11:52. Накануне в интернете появилось видео этого инцидента. На кадрах видно, как мальчик с планшетом в руках подходит к краю платформы. Через пару секунд он падает вниз.

- Подросток, оступившись, упал с платформы на железнодорожные пути. Очевидцы случившегося рассказали об этом наряду полиции. Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила мальчика для квалифицированного осмотра и определения степени тяжести полученных им травм и ссадин в больницу. Личность пострадавшего представители МВД установили оперативно. Им оказался юноша 2010 года рождения по имени Лев, проживающий на улице Серова в Екатеринбурге, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 22 июля в 11:52.

На место происшествия тут же вызвали родителей 9-летнего мальчика. Мама ребенка отказалась писать претензию, так как обошлось без тяжелых последствий. Однако полиция все равно выясняет все обстоятельства ЧП.

В метро Екатеринбурга 9-летний ребенок упал на рельсы.Видео: Е1

- Тем не менее по данному факту органы внутренних дел совместно с гражданскими коллегами из метрополитена проводят проверку. По итогам проверки будет принято соответствующее решение, - отметил Валерий Николаевич.

Кстати, в Екатеринбургском метрополитене отказались комментировать происшествие. Причины не объясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей
«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки
В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»
Робот Феликс и 3D-принтер: в Екатеринбурге стартует фестиваль Rukami
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей отреставрируют здание Главпочтамта
Ню и тайная жизнь горожан: художники из Канады и США подарили Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр
«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с Городского пруда частных лодочников
«Поставим 160 туалетов»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет наводиться порядок на Дне города
Сделают шире и проведут свет: в Екатеринбурге перестроят остановку «Горбольница № 7»
Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту
Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод
Свердловчанам рассказали о штрафах и ответственности за незаконную охоту
«Экономично и полезно для здоровья»: свердловчане стали чаще добираться на работу на велосипедах
«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате
В Екатеринбурге из-за марафона «Европа - Азия» перекроют больше 10 улиц
Как он там оказался: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта
«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией
Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского
В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги
Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов
Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса
«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор