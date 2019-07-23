«На месте реанимация и спасатели»: в Екатеринбурге из-за столкновения Lada Priora и BMW пострадала девушка

Утром в Екатеринбурге недалеко от перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Победы столкнулись Lada Priora и BMW. У первой машины сильно пострадал кузов в районе водительского места, а также левое пассажирское место, у второй - вся передняя часть.

Столкнулись Lada Priora и BMW Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– ДТП произошло на улице Космонавтов, 60. Lada Priora выезжала с улицы Войкова на проспект Космонавтов. На нерегулируемом перекрестке она не предоставила преимущество BMW. Машины столкнулись, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем LADA находилась девушка Фото: Мария Баранова, "ВКонтакте"

По словам свидетелей, на месте работали реанимация и спасатели. В Госавтоинспекции информацию подтвердили. От удара пострадала водитель Lada Priora – девушка. Ее увезли в больницу № 23 с тяжелыми травмами.