2019-07-23T09:53:22+03:00
Происшествия

«На месте реанимация и спасатели»: в Екатеринбурге из-за столкновения Lada Priora и BMW пострадала девушка

Ее увезли в больницу с тяжелыми травмами
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: Мария Баранова, "ВКонтакте"Фото: Мария Баранова, "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Утром в Екатеринбурге недалеко от перекрестка проспекта Космонавтов и улицы Победы столкнулись Lada Priora и BMW. У первой машины сильно пострадал кузов в районе водительского места, а также левое пассажирское место, у второй - вся передняя часть.

Столкнулись Lada Priora и BMW Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Столкнулись Lada Priora и BMW Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

ДТП произошло на улице Космонавтов, 60. Lada Priora выезжала с улицы Войкова на проспект Космонавтов. На нерегулируемом перекрестке она не предоставила преимущество BMW. Машины столкнулись, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем LADA находилась девушка Фото: Мария Баранова, "ВКонтакте"

За рулем LADA находилась девушка Фото: Мария Баранова, "ВКонтакте"

По словам свидетелей, на месте работали реанимация и спасатели. В Госавтоинспекции информацию подтвердили. От удара пострадала водитель Lada Priora – девушка. Ее увезли в больницу № 23 с тяжелыми травмами.

У BMW разбита вся передняя часть Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

У BMW разбита вся передняя часть Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Осенью Екатеринбург покинет авиакомпания Finnair
В Екатеринбурге проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Под Екатеринбургом пустили движение по трассе между Полевским и Арамилем
«Комсомолка» принимает заявки на III турнир по пляжному волейболу
12 часов – и ты в другом мире: Из Екатеринбурга теперь можно летать в Доминикану
«Боролись с беззаконием и клеветой»: бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь во время уголовного преследования
За долги на торги: На Урале у неплательщика забрали автомобиль
В Екатеринбурге двое малышей получили лекарства только с помощью вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы
Зона с шезлонгами и собственный пруд: В Екатеринбурге обсудят реконструкцию парка Энгельса
Осужденного экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова госпитализировали с сердечным приступом
В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда киосков
Меньше хлеба, больше круп: На Урале может измениться состав продовольственной корзины населения
«Снова москитная сетка»: На Урале из окна второго этажа выпали два маленьких брата
Потушили за 4 минуты: В центре Екатеринбурга вновь сгорели машины