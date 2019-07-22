2019-07-22T08:13:33+03:00
Происшествия

Туристы из Екатеринбурга не могли улететь из Турции несколько часов из-за поломки самолета

Сейчас рейс авиакомпании Corendon Airlines из Анталии прибыл в Кольцово
Юлия СТАЛИНА
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У самолета были проблемы с двигателем.У самолета были проблемы с двигателем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские пассажиры, которые летели из Антальи в Екатеринбург, задержались в аэропорту на несколько часов. Посадка на рейс авиакомпании Corendon Airlines должна была состояться в 19:05, но людей в самолет не пускали.

Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиры не смогли вылететь из-за поломки самолета. У лайнера что-что случилось с двигателем. В это время люди сидели в транзитной зоне.

Ночью онлайн-табло аэропорта Кольцово показывала, что рейс Анталия-Екатеринбург задержится на 2 часа и 20 минут.

Сейчас пассажиры приземлились в Екатеринбурге. Самолет авиакомпании Corendon Airlines сел в Кольцово в 5:37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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