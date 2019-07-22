Туристы из Екатеринбурга не могли улететь из Турции несколько часов из-за поломки самолета
Сейчас рейс авиакомпании Corendon Airlines из Анталии прибыл в Кольцово
У самолета были проблемы с двигателем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские пассажиры, которые летели из Антальи в Екатеринбург, задержались в аэропорту на несколько часов. Посадка на рейс авиакомпании Corendon Airlines должна была состояться в 19:05, но людей в самолет не пускали.
Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиры не смогли вылететь из-за поломки самолета. У лайнера что-что случилось с двигателем. В это время люди сидели в транзитной зоне.
Ночью онлайн-табло аэропорта Кольцово показывала, что рейс Анталия-Екатеринбург задержится на 2 часа и 20 минут.
Сейчас пассажиры приземлились в Екатеринбурге. Самолет авиакомпании Corendon Airlines сел в Кольцово в 5:37.
ИСТОЧНИК KP.RU