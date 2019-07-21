Задержанные рейсы, утонувшие машины и сломанные деревья: как Екатеринбург пережил ночной шторм

Сильный дождь в Екатеринбурге устроил очередной коллапс в городе. О непогоде предупреждали сотрудники МЧС еще в пятницу. О том, что натворила стихия подробно рассказываем ниже.

ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ

Ночью из-за грозы были задержаны шесть рейсов: авиакомпаний «Аэрофлот» и Pegas Fly в Москву, Nordwind — в греческий Ираклион, Cordeon и Azur Air — в турецкую Анталью, а также рейс авиакомпании «Победа» в Краснодар. Самолеты не смогли приземлиться в воздушной гавани и пилотам пришлось летать вокруг города и ждать разрешения на посадку. Некоторые из них приземлились в Перми.

- Аэропорт «Кольцово» работает в штатном режиме. Сейчас он принимает и отправляет воздушные суда без ограничений, - рассказал Андрей Климентских, пресс-секретарь аэропорта.

Сейчас аэропорт работает в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по информации онлайн-табло в аэропорту «Кольцово» ни один рейс не задерживается.

ЛУЖИ ПО КОЛЕНО

Беда настигла и улицы Екатеринбура. Из-за стихии затопило несколько магистралей в городе. Вот, например, по улице Шефской затрудненно движение, машины не могут проехать из-за большого количества воды.

Фото: группа в "Контакте" "Инцидент Екатеринбург"

- Улица Шeфская, работают эвакуаторы, минимум трое утонули. На Тверитина уровень воды достиг, где-то 30 см, - рассказывают свердловчане в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».

Также в соцсетях сообщают об автобусе, который заглох под ж.д. мостом в микрорайоне Компрессорный. Там, по словам местных жителей тоже стоит вода.

ПРИЛЕГЛИ ДЕРЕВЬЯ

Сегодня утром в нескольких дворах можно было увидеть поваленные деревья. Сломанные ветки лежали во дворе дома на Хохрякова, 72.

- Деревья устали от ночной стихии, прилегли и на Химмаше, - сообщают жители в группе «Инцидент Екатеринбург».

Также дерево упало недалеко от автобусной остановки Бебеля по улице Опалихинской. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: группа в "Контакте" "Инцидент Екатеринбург"

Свердловчане еще говорят о неработающих светофорах в центре Екатеринбурга.

- Я ехал по улице Карла Либкнехта, на перекрестке с проспектом Ленина светофоры были выключены, - пишет читатель «Комсомольской правды» Антон.

Тем временем в городе до сих пор действует штормовое предупреждение. Гроза ожидается в течении всего дня и вечером. Сотрудники МЧС просят граждан закрывать окна, не парковаться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также по возможности отказаться от поездок на машине.