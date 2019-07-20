2019-07-20T11:28:57+03:00
Происшествия

«От травм скончалась 24-летняя пассажирка»: в Екатеринбурге мотоциклист на высокой скорости врезался в забор

У водителя диагностировали сотрясение мозга и закрытые механические травмы
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Ночью в Екатеринбурге в результате аварии скончалась 24-летняя девушка. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что она была пассажиркой мотоцикла Yamaha, который ехал по Серовскому тракту.

На мотоцикле ехали двое людей - 29 летний водитель и 24-летняя пассажирка Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На мотоцикле ехали двое людей - 29 летний водитель и 24-летняя пассажирка Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Авария произошла 20 июля в 00:10 на Павловской, 84. 29-летний водитель двигался со стороны ЕКАД, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, - сообщили в Госавтоинспекции. – После этого он съехал с проезжей части.

После этого мотоциклист врезался на высокой скорости в забор частного жилого дома. Местные жители вызвали медиков и пытались самостоятельно помочь пострадавшим.

Водитель двигался со стороны ЕКАД в сторону Павловской, но съехал с проезжей части Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель двигался со стороны ЕКАД в сторону Павловской, но съехал с проезжей части Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Молодых людей увезли в горбольницу №23. У водителя диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые механические травмы, – добавили в ГИБДД. – От травм скончалась пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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