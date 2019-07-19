День металлурга – 2019 в Свердловской области: программа, концерты, расписание

День металлурга традиционно проводится в России в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 21 июля. Несмотря на то, что Екатеринбург признан столицей Урала, городом металлургов он не считается. Основные гуляния пройдут в главных промышленных центрах Урала. Металлургов ждут: конкурсы, мастер-классы, спортивные игры, а вечером празднование завершится грандиозным концертом и салютом.

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ СПОЕТ СЛАВА

20 июля

Площадь Дворца спорта УГМК

Начало: с 10:00 до 23:00

В этот в день в сквере развернется ярмарка, где можно будет приобрести вещи и предметы ручной работать, попробовать различные угощения. На площади у дворца спорта УГМК дети посоревнуются в скорости езды на велосипедах, а взрослые проявят свое мастерство в силовом экстриме. В Верхнепышминском парке культуры и отдыха пройдет фестиваль «Квасное лето», где всех напоят квасом и угостят окрошкой. Вечером всех гостей праздника ждет концерт с участием групп «Белый орёл», «Жуки» и певицы Славы. Праздничные мероприятия завершатся ближе к полуночи. В Верхней Пышме финальной точкой Дня металлурга станет панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров.

Певица СлаваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НИЖНИЙ ТАГИЛ ИДЕТ НА ГОНКИ

20 июля

Акватория Тагильского пруда

Начало: с 12:00 до 00:00

Празднование начнется с автоквеста, в котором примут участие 17 команд. Организатор – металлургическая компания ЕВРАЗ НТМК. Автолюбители будут соревноваться не на скорость, а на смекалку. При помощи гаджета им предстоит получать задания в режиме реального времени и передвигаться по городу, проезжая зашифрованные пункты. В соревнованиях заявлено две необычных номинации – самый оригинальный автомобиль и самая наряженная команда. Главный приз – 25 тысяч рублей. Для передовых сотрудников предприятия выступит Авраам Руссо. В 23:30 всех горожан на акватории пруда ждет праздничный салют. Общественный транспорт в этот день будет ходить до часа ночи.

Народные гулянияФото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРВОУРАЛЬСК ЖДУТ КОНКУРСЫ

20 июля

СК «Уральский трубник» и Площадь победы

Начало: с 10:00 до 19:00

В Первоуральске проведут финал кубка ПНТЗ по волейболу и открытый кубок по дартсу. В полдень разыграют третье место между командами завода по мини-футболу. В 12:00 на Площади победы состоится семейный праздник с конкурсами, награждением лучших сотрудников, гвоздем вечера станет розыгрыш путевки на базу отдыха «Сосновый бор». Закончится праздничный день концертом, который пройдет под девизом «Светить всегда! Светить везде!». На сцене выступят уральские музыканты и приглашенная из Украины r’n’b певица Мари Краймбрери. Прекрасным завершением праздника станет фейерверк.

Детские стартыФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕВДА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПОБЕДИТЕЛЕМ «ДАКАР»

20 июля,

Парк Дворца культуры

Начало: с 10:00 до 22:00

На семейном празднике все желающие смогут проявить себя в спортивных стартах с перетягиванием каната и в увлекательном квесте. За участие в играх, конкурсах и мастер-классах им будут выдавать жетоны, которые дети смогут сдать и получить билет на батут, сладкую вату или попкорн. У Дворца культуры Сергей Карякин, победитель ралли-марафона «Дакар-2017», будет раздавать автографы. Праздник продолжится в 18:30 на сцене парка, где организаторы поздравят и наградят лучших сотрудников Среднеуральского медеплавильного завода. В этом году они пригласили на праздник сразу три звезды – поп-группу 5sta Family, бывшего солиста «Лесоповала» Сергея Куприка и шансонье Жеку. Завершится праздничный день в 22:00 салютом.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТАНЦУЕТ ПОД REFLEX

19, 20 июля

Площадь Ленинского комсомола

Начало: 20:30

Металлургов ждет взрывное выступление группы REFLEX во главе с известной солисткой Ириной Нельсон. Авторы бессмертного хита «Танцы» зажгут танцпол и, как всегда, с огоньком поздравят сотрудников Синарского трубного завода. А в 23:30 небо города озарят разноцветные брызги праздничного фейерверка. Жители Каменска-Уральского смогут продолжить гулять и на следующий день. В 12:00 на площади у ДК «Современник» состоится фестиваль окрошки. В 17:00 в социально-культурном центре любителей прекрасного ждет финал конкурса красоты. Затем на площади Ленинского комсомола любой желающий может посостязаться за звание лучшего певца в конкурсе караоке. Он стартует в 19:00. А в конце праздничного дня состоится праздничный концерт.

Ирина Нельсон из группы ReflexФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

КРАСНОТУРЬИНСК ПОДПЕВАЕТ КОСТЮШКИНУ

19 июля

Площадь перед ДК Металлургов

Начало: 18:00

В пятницу перед жителями Краснотурьинска выступит бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин с новым коллективом A-Dessa. Также гостей ждут веселые конкурсы, квесты и мастер-классы. Малышей наверняка впечатлит контактный зоопарк, а взрослые останутся в восторге от дискотеки под открытым небом. Никого не оставит равнодушным праздничный салют.

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ ВЫСТУПИТ «ГОРОД 312»

20 июля

Площадь Ленина

С 11:00 до 23:00, концерт начнется в 21:00

Жителей Красноуральска ждет праздничное карнавальное шествие. Его тема в этом году - «В мире чудес». Участники действа пройдут по главным улицам города в образах героев популярных мультфильмов, а затем на площади Ленина разыграют мини-спектакли. «Гвоздем» вечера в Красноуральске станут концерты певицы Жасмин и группы «Город 312».