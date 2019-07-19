День металлурга: Русской медной компании ­ 15 лет!

В июле 2004 года на Урале был создан горно-металлургический холдинг, который впоследствии вырос в одного из крупнейших в стране производителей меди. Речь о Русской медной компании. Сегодня предприятия РМК работают в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Хабаровском крае и в Казахстане. Они осуществляют полный производственный цикл от добычи руды и производства медного концентрата до выпуска медных катодов и катанки.

Сегодня РМК занимает долю в 18 % в общем объеме производства меди в России и долю в 1 % на мировом рынке. Но, несмотря на масштабы и географию деятельности, штаб-квартира Русской медной компании была и остается в Екатеринбурге.

Новое здание штаб­-квартиры РМК спроектировало знаменитое архитектурное бюро Нормана Фостера. Фото: предоставлено компанией

Как и на других территориях присутствия, в столице Урала РМК реализует социальные программы, которые призваны сделать жизнь людей более комфортной и интересной. РМК финансирует строительство и ремонт объектов инфраструктуры, помогает социально не защищенным категориям граждан, строит спортивные объекты, спонсирует детские кружки и секции, проводит важные общественные мероприятия, реализует проекты в области культуры и образования.

РМК в цифрах

2 страны

6 регионов

30 предприятий

10 000 сотрудников

В 30 раз, до 37,3 млн тонн руды в год, вырос объем добычи руды на предприятиях РМК за 15 лет.

Почему быть металлургом это круто

Современным промышленным предприятиям требуются высококвалифицированные и мотивированные молодые специалисты.

Чтобы подготовить такие кадры для своих предприятий, РМК активно взаимодействует как с профильными учебными заведениями, так и с поставщиками и разработчиками высокотехнологичного оборудования, которое работает на комбинатах и заводах компании.

ЗАВОДЫ ОХОТНО БЕРУТ МОЛОДЕЖЬ

Смену металлургам в Екатеринбурге готовят два университета Уральский федеральный университет и Уральский государственный горный университет. Из стен первого в этом году, например, вышло 600 металлургов. Современный процесс их обучения сильно отличается от того, что было в советские годы. И дело тут не только в изменившихся технологиях. На подготовку повлиял Болонский процесс, приблизивший нашу систему высшего образования к европейской.

Студенты сейчас заканчивают бакалавриат, а потом идут в магистратуру. Также мы начали развивать такое направление, как инженерная магистратура, когда вуз готовит специалистов под конкретное предприятие, рассказывает Олег Шешуков, директор института новых материалов и технологий УрФУ. Мы со многими заводами заключили соглашения. Ребята проходят на них практику под руководством сотрудников предприятия.

Студенты вузов Екатеринбурга на практике. Фото: предоставлено компанией

Сложность в том, что почти все металлургические предприятия находятся не в Екатеринбурге, а в области. Из-за этого студентов порой бывает сложно отправить к ним на практику. Но сами предприятия охотно берут молодежь к себе. Благодаря этому студенты не только знакомятся с производством, но и привыкают к корпоративной культуре.

По нынешней системе до второго курса они учатся по одной программе. А в конце второго курса, в апреле, у нас начинается распределение по траекториям. Всего траекторий семь: металлургия черных и цветных металлов, теплофизика и информатика, термообработка и обработка металлов давлением, литейное производство, говорит Олег Шешуков. Мы даем студентам возможность выбрать, куда бы они хотели пойти.

У СТРАНЫ ОГРОМНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ГОРНЯКАХ-МЕТАЛЛУРГАХ

В Уральском горном университете напрямую металлургов не готовят, однако здесь обучают горняков, которые потом работают в металлургической отрасли.

В рамках направления подготовки «Горное дело» у нас есть специальность «Обогащение полезных ископаемых», рассказывает Алексей Душин, ректор УГГУ. На ней есть предметы, связанные с гидрометаллургией. Студенты изучают вопросы, связанные с обогатительными фабриками и режимами эксплуатации. К выпуску из университета они проходят практику на предприятиях и трудоустраиваются.

Только в этом году УГГУ выпустил 30 таких специалистов. Потребность у страны в них огромная, отмечают в вузе.

Кроме того, мы готовим горняков, которые осуществляют разработку технологий извлечения полезных ископаемых, говорит Алексей Душин. Готовим обогатителей, которые являются специалистами по рудоподготовке и извлечению полезного компонента из руды.

Чтобы подготовить такие кадры для своих предприятий, РМК активно взаимодействует с профильными учебными заведениями. Фото: предоставлено компанией

Больше всего ребят приходит в вуз учиться прямо из школы, но есть и те, у кого на руках имеются договоры с металлургическими предприятиями о целевой подготовке; а также действующие работники заводов, пришедшие повысить квалификацию или пройти переподготовку.

Много ребят приезжает из регионов, где развита горная промышленность, отмечает Алексей Душин. У нас в Свердловской области 110 тысяч рабочих мест в горно-металлургической сфере. Из Челябинской области приезжают ребята, из Башкирии и Пермского края.

ФАКТ

5 высших и средне-специальных учебных заведений в Уральском регионе уже сотрудничают с РМК в рамках подготовки кадрового резерва для промышленных предприятий.

ЦИФРА

17 млн рублей такую сумму компания направила в 2019 году на оснащение аудитории РМК в здании горнотехнологического факультета УГГУ.

Она отличается не только ультрасовременным дизайном, но и техническим оснащением, которое обеспечивает возможности для максимально эффективного и комфортного обучения и проведения мероприятий любого уровня. Здесь будут проводить как поточные лекции, так и конференции и вебинары, в том числе с участием международных экспертов.

Предприятия РМК посещают студенты учебных заведений из Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей. Большинство уже с первого курса ставят себе цель устроиться на работу на предприятия РМК.

Аудитория РМК в УГГУ предназначена для проведения поточных лекций конференций и вебинаров для студентовтехнологов и других специальностей.

РМК людям

Ежегодно РМК направляет порядка 1 млрд рублей на социальные программы в регионах, а количество благотворительных и спонсорских проектов уже превысило 1000.

Помогать ближнему

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями одна из главных целей работы Благотворительного фонда РМК. С 2005 года он помог более 2300 детям из разных регионов России (в том числе дорогостоящую помощь за рубежом получили 387 детей). Большая часть подопечных фонда дети с онкозаболеваниями. Еще примерно 220 детей с тяжелыми нарушениями слуха благодаря фонду получили современные цифровые многоканальные слуховые аппараты и смогли избежать сложных операций. Помимо адресной помощи Благотворительный фонд РМК финансирует приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в частности, для ОДКБ № 1.

Детям оплачивается дорогостоящее лечение. Фото: предоставлено компанией

Кроме того, более 20 лет в Екатеринбурге на средства РМК содержится благотворительная столовая. Более 1300 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежедневно получают бесплатный горячий обед. В том числе 400 обедов развозят на дом нуждающимся, которые не могут передвигаться самостоятельно. Ежемесячно малообеспеченные пенсионеры Екатеринбурга обеспечиваются медицинскими препаратами. С 2013 года ветеранам Великой Отечественной войны Кировского района к 9 Мая вручаются подарки от Благотворительного фонда РМК.

Ежедневно в благотворительную столовую приходят 1300 горожан. Фото: предоставлено компанией

Развивать спорт

Создавать условия для занятий физкультурой, поддерживать массовый и профессиональный спорт одни из главных задач, которые решают социальные программы РМК. Вместе с поддержкой детских секций и проведением в городе соревнований от регионального до международного уровня компания инвестирует средства в возведение современных спортивных объектов. Так, РМК построила в Екатеринбурге девять площадок и парков для занятий воркаутом с комплексом снарядов для эффективных тренировок на свежем воздухе. Еще один такой объект появится в одном из районов города в этом году.

Открытие площадки для спортсменов. Фото: предоставлено компанией

В 2018 году компания открыла первую в России Академию единоборств, в которой бок о бок с именитыми уральскими бойцами тренируются сотни мальчишек и девчонок. По уровню оснащения и спектру программ тренировок Академия единоборств РМК не имеет аналогов в стране.

Хоккейный клуб «Автомобилист» настоящая гордость свердловского спорта, также пользуется спонсорской поддержкой РМК. Таким образом, компания делает все, чтобы жители города были в отличной физической форме и равнялись на достижения профессиональных спортсменов-земляков.

Площадка для воркаута. Фото: предоставлено компанией

Создавать события

Сегодня сложно представить хотя бы один городской праздник, который не прошел бы без активного участия РМК. Новый год, День Победы, День города каждый год компания устраивает для жителей и гостей Екатеринбурга самые яркие представления.

Пронзительные и душевные концерты на 9 Мая с участием Елены Ваенги, Льва Лещенко, Сергея Безрукова, Олега Газманова, группы «Любэ» и невероятный по своей натуралистичности иммерсивный «Театр Великой войны» все они не могли оставить равнодушными никого из зрителей.

Елена Ваенга на концерте в Екатеринбурге, организованном РМК. Фото: предоставлено компанией

Многим запомнились творческие конкурсы «Голоса Екатеринбурга» и «Голоса и танцы Екатеринбурга», в которых в исполнительском мастерстве и артистичности соревновались самые талантливые жители уральской столицы. РМК один из спонсоров «Уральской ночи музыки» грандиозного культурного события международного уровня. Компания поддерживает и небольшие мероприятия театральные постановки, благотворительные акции и праздники, которые несут людям традиционные ценности воспитание любви к Родине, пропаганду здорового образа жизни и заботу о ближнем.