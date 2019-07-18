«Среди пострадавших дети и беременная женщина»: в Екатеринбурге у ТЦ «Дирижабль» в маршрутку врезался автомобиль

В Екатеринбурге в результате аварии пострадали шесть человек. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что это произошло днем рядом с ТЦ «Дирижабль».

– Toyota RAV4 выезжала на дорогу и столкнулась с автобусом №056, который двигался по улице Шварца со стороны улицы 8 Марта, – рассказали в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в салоне маршрутки находились 25 человек: 18 сидели, 7 стояли. Из-за резкого торможения пассажиры упали.

Среди пострадавших дети — два мальчика — пяти и десяти лет, а также 16-летняя девочка, и три взрослых Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Среди пострадавших дети — два мальчика — пяти и десяти лет, а также 16-летняя девочка. Неотложка доставила их в 9-ю горбольницу, — пояснил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. — Также среди травмированных трое взрослых, в том числе беременная женщина. Их доставили в ГКБ № 24. Всем им оказывается необходимая помощь.

Полиция установила, что за рулем автобуса находился 54-летний гражданин Киргизии, который 12 лет живет в России. Опыт вождения водителя составляет 35 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– За рулем Toyota находилась 56-летняя екатеринбурженка с 23-летним стажем вождения. По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус, - добавил Горелых, –Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее, их отправили на экспертизу. Автобус и автомобиль получили незначительные повреждения.

Транспорт получили незначительные травмы Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На месте аварии инспекторы ДПС организовали движение в объезд, чтобы предотвратить пробку. Помимо нарядов туда лично выехали глава городской ГИБДД Вадим Буйдалин и заместитель начальника областного управления ГИБДД Алексей Габдрахманов.