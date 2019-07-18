2019-07-18T13:01:15+03:00
Общество

Привет, Алиса: как «Комсомолка» за грибами ходила с голосовым помощником

Мы решили опробовать современные технологии на тихой охоте
Юлия СТАЛИНА
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Первый найденный съедобный гриб оказался масленком.Первый найденный съедобный гриб оказался масленком.Фото: Юлия СТАЛИНА
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Грибник из меня так себе, поэтому перед походом в лес я позвонила микологу. Пусть подскажет, где в Свердловской области грибов много. Набираю номер Виктора Мухина.

- Собралась за грибами, где мне повезет, - спрашиваю эксперта.

- Я бы вам советовал направления в сторону Богдановича, Каменск-Уральского, Челябинска. Можно поехать в сторону Юга-Востока, ну и конечно можно выбрать окрестности возле Красноуфимска. Эти направления более богатые, но найти грибы можно везде.

Где искать грибы в Свердловской области.

Где искать грибы в Свердловской области.

Сейчас, когда половина лета прошла, имеет смысл ехать на тихую охоту. Но на всякий случай я спросила у миколога, начался ли сезон или нет.

- Он сейчас в самом разгаре. Но в этом году нетипичная погода. Если тепло простоит подольше, то урожай будет богатый.

Услышав про теплую погоду и посмотрев в окно, я решила, что пора. Впервые в своей жизни я отправилась за грибами. Предварительно посмотрев в интернете, какие грибы можно найти на Урале.

КЛАДЕМ В КОРЗИНУ

Белый грибтолстая и плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть. По всей ножке расходится светлая сетка.

Где искать: Артинский, Каменский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Подосиновик – буро-красная шляпка, на изломе мякоть синеет.

Где искать: встречается везде, растет под осинами.

Подосиновик Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПодосиновикФото: Анатолий ЖДАНОВ

Подберезовик – окрас шляпки от белого до темно-серого и почти черного, бывает также буроватой сверху и белой снизу, мякоть на изломе белая, ножка белая с продольными белыми и темными чешуйками, утолщается к низу.

Где искать: растет везде, где есть березы.

Маслята – желтая ножка, желтая шляпка с липкой, будто маслянистой, кожицей сверху, которая легко снимается ножом.

Где искать: Алапаевский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Моховик – красновато-бархатная или темно-зеленая шляпка, желтая ножка.

Где искать: часто растут во мху, благодаря чему он и получил свое название.

Лисички – ярко-желтые шляпка, ножка и пластинки, мякоть плотная, неломкая.

Где искать: Алапаевский, Сухоложский, Красноуфимский районы

Опята – растут группами на пнях, стволах погибших деревьях и корнях. Шляпка покрыта черными чешуйками. Под шляпкой белые, кремовые пластинки. На ножке – белое колечко.

Где искать: Первоуральск и окрестности

Рыжики – рыжеватый пластинчатый гриб, выделяющий оранжевый сок.

Где искать: Сысертский, Красноуфимский, Каменский, Артинский, Алалаевский и Сухоложский районы. Также их можно найти недалеко от Первоуральского тракта.

Грузди – белый гриб, с пушистыми краями. Растет группами рядом с березами.

Где искать: Красноуфимский и Сысертский районы

ВИРТУАЛЬНАЯ ПОДРУЖКА МНЕ НЕ ПОМОЩНИЦА

Собралась основательно: надела яркую плотную куртку, бандану на голову, заправила брюки в носки. В общем закрыла все участки тела, чтобы ни клещи, ни комары ко мне не подобрались. Так как я совсем ничего не понимаю в грибах и могу легко перепутать съедобный гриб с поганкой, решила завести себе помощницу.

- Привет, Алиса, - говорю я своему телефону. – Составь маршрут от дома до Богдановича.

- Маршрут построен. Время пути 1 час 40 минут, - отвечает электронный женский голос.

Жаль и это оказались поганки. Фото: Юлия СТАЛИНА

Жаль и это оказались поганки.Фото: Юлия СТАЛИНА

У голосового помощника Яндекса есть функция поиска по картинкам. Можно загрузить фото, и Алиса найдет похожее в интернете. Я уже испробовала это на цветочках и почти всегда помощница угадывала.

Едем в лес. Хорошо, что ловит связь и есть интернет. Перед охотой я обильно опрыскала себя репеллентами. Не хочу, чтобы меня съели комары.

- Пойдем за лисичками. Они как правила прячутся под листвой возле деревьев, - кричит мне муж, которого я тоже уговорила на эту авантюру.

Час поиска, другой. Пока в моем ведре ни одного грибочка. И вот чудо, вижу под елочкой коричневую шляпку и бегу к ней сломя голову. Тут же включаю камеру, делаю фото, остальное дело за Алисой.

- Кажется, это грибы, растущие в Ленинградской области, - сообщает мне моя виртуальная подруга.

Зато Алиса почти угадала гриб с названием бычок. Фото: Юлия СТАЛИНА

Зато Алиса почти угадала гриб с названием бычок.Фото: Юлия СТАЛИНА

- Это не благородные грибы, - говорит муж. – Они съедобные, но готовить их сложно. Не берем.В этот момент на экране отображается название –бычки.

Я расстроилась, но продолжила поиски. Вижу еще один гриб и снова моя помощница меня подвела.

- Это паутинник надломленный, - заявила она.

Надломленной оказалась моя самооценка, а моя находка оказалась масленком. Гриб съедобный, но я его тоже не взяла.

Домой мы вернулись с пустым ведром. Фото: Юлия СТАЛИНА

Домой мы вернулись с пустым ведром.Фото: Юлия СТАЛИНА

Под ногами оказались еще несколько шляпок, но что это за чудо ни я, ни Алиса определить не смогли. Интернет говорит, что это мокруха еловая. Такого названия среди съедобных я не слышала, поэтому пройду мимо.

Три часа поисков, мое ведро по-прежнему пустое. Решила, что тихая охота это не мое и поехала домой. Зато свежим воздухом подышала и наелась земляники – этого в лесу хоть отбавляй. Но вывод я для себя сделала, что Алиса мне в поиске грибов не помощница. Лучше всего брать с собой опытного грибника и наслаждаться охотой.

КСТАТИ

Вы отправились за грибами и вдруг увидели гриб. Эксперты советуют не вырывать его, чтобы не испортить грибницу.

- Не надо вести себя, как варвар. Подойдите и аккуратно срежьте ножом, положите в корзинку. Не надо ничего разгребать там или еще хуже пинать, - просит миколог Виктор Мухин. – Крутить грибы тоже не надо – это извращение какое-то.

Если вам повезло больше, чем мне, и вы собрали полную корзину даров природы, эксперты советуют их незамедлительно обработать.

- Пришли из леса и в этот же день обработали их. Уже в обработанном виде положите грибы в холодильник, а не морозилку. А то при разморозке они примут отвратительный вид и станут невкусными, - продолжает наш собеседник.

С виду красивые, но оказались поганками. Фото: Юлия СТАЛИНА

С виду красивые, но оказались поганками.Фото: Юлия СТАЛИНА

Грибы можно ведь и купить, а не тратить время на сбор. Каждое лето на рынках стоят люди с ведрами лисичек, белых грибов, подосиновиков. Но Виктор Мухин не рекомендует приобретать грибы на трассах.

Грибы аккумулируют тяжелые металлы и радионуклиды, которые содержатся в почве у дорог, и все впитывают, - объясняет Мухин. – Нужно в первую очередь обращать внимание на внешний вид: грибы должны быть свежими, не сухими и пахнуть приятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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