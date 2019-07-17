2019-07-18T14:54:26+03:00
КП-Екатеринбург: акции и конкурсы

Выбираем самую спортивную и подтянутую фитнес-диву Екатеринбурга

«Комсомолка» проводит летний фотоконкурс
Алина Закусина
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Лето в фитнес-клубе - время, проведенное с пользой. Фото: КПЛето в фитнес-клубе - время, проведенное с пользой. Фото: КП
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В летний сезон как никогда хочется заняться собой, взять абонемент в фитнес-клуб, начать бегать и правильно питаться. Как это делать правильно, знают участницы нашего фотоконкурса «Бодибогиня».

«Комсомольская правда» собрала самых активных, подтянутых и спортивных тренеров, которые знают, как добиться безупречных результатов. У многих участниц есть дополнительное образование в области медицины и диетологии, поэтому они точно могут сказать, что вам нужно для поддержания здоровья и спортивной формы. С читателями «Комсомолки» они делятся советами, лайфхаками и ритуалами красоты.

Генеральный партнер конкурса – Центр лазерной косметологии «Ларейн». В Екатеринбурге центр предлагает целый комплекс услуг по лазерной корректировке внешних дефектов кожи. Современные лазерные технологии безопасны и действительно творят чудеса, с ними можно стать настоящей Бодибогиней.

Применение профессиональных лазерных установок позволяет проводить процедуры точно, качественно, бесконтактно, с минимальными болевыми ощущениями, без ожогов, без побочных эффектов в виде рубцов и шрамов.

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Конкурс также поддерживает компания «Акватор», в которой знают все о пользе живой и чистой воды. Aquator Silver+ – это прибор, предназначенный для приготовления ионизированной воды нескольких видов: щелочной, кислотной, серебряной. Каждый из трех видов выполняет разные функции: помогает поддержать баланс кислот и щелочей в организме, очищает и дезинфицирует или просто укрепляет организм.

Специалисты центра «Мира» проведут все необходимые исследования и предложат вид спорта, максимально подходящий вашему физическому состоянию.А для тех, кого наши богини вдохновят на интенсивные тренировки, партнер конкурса Медицинский центр «Мира» запускает новую комплексную программу «Фитнес-диагностика», которая поможет определить слабые места организма, установить адаптационный порог и предотвратить нежелательные перегрузки

Фотоконкурс «Бодибогиня» продлится с 17 по 31 июля 2019. Голосовать за участниц можно на сайте ural.kp.ru. Каждый пользователь может оставлять свой голос раз в 24 часа. Победительницу мы пригласим на радио «Комсомольская правда», а партнеры – Центр лазерной косметологии «Ларейн», ионизаторы воды «Акватор» и медицинский центр « Мира» – наградят трех самых популярных девушек вручат им подарки.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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