«Нас признают на высоком уровне»: губернатор Евгений Куйвашев об ИННОПРОМе, второй ветке метро и храме святой Екатерины

В Екатеринбурге неделю назад состоялось два крупных международных мероприятия: глобальный саммит GMIS-2019 и международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019. Оба мероприятия привлекли внимание представителей десятков стран. Оба посетил президент России Владимир Путин. Оба закончились в минувший четверг. По итогам этих событий губернатор Свердловской области провел встречу с журналистами, на которой говорили не только про саммит и выставку.

Пресс-конференция прошла в Конгресс-центре, построенном рядом с выставочным центром Екатеринбург-Экспо к саммиту GMIS-2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО УНИВЕРСИАДУ-2023

- Детальный план реализации площадки мы должны представить исполнительному комитету FISU в декабре. Нам с нуля предстоит построить Дворец водных видов спорта и гребной канал. Впереди строительство большой ледовой арены (на месте снесенной телебашни. - Ред.), которую будем закладывать с УГМК. Все остальные объекты уже в стадии строительства. Всего будет 18 площадок. У нас осталось приличное наследие после чемпионата мира по футболу. Есть выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», стадион Екатеринбург-арена - они тоже будут задействованы. Что касается деревни Универсиады. Мы рассматривали под строительство район ВИЗ-Правобережный. Но там придется изымать большое количество земель. Два, а то и три года ушло бы. Поэтому деревня разместится в Новокольцовском микрорайоне с учетом того что вся земля там государственная. Подведены инженерные системы. Здесь мы собираемся построить один из самых современных кампусов в России и в мире. К декабрю 2019-го проект будет окончательно готов и презентован.

ПРО 300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Завершение Универсиады-2023 совпадет с Днем города. Мы приняли серьезную программу по празднованию трехсотлетия Екатеринбурга. Есть программы стоимостью около 50 миллиардов рублей. Также будут выделены дополнительные деньги на развитие транспортной инфраструктуры.

В этом году во время выставки и саммита Екатеринбург посетил президент России Владимир Путин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ВТОРУЮ ВЕТКУ МЕТРО

- Мы выделили администрации города средства на проектирование. И метро, и Универсиада нужны городу. Но говорить, зачем нам Универсиада без метро… Я бы так не стал. Как только будет готова проектная документация, мы выйдем с предложением о софинансировании. Поддержку федерального центра мы уже получили. У нас есть соответствующее решение Совета безопасности РФ.

ПРО ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕВОД В МОСКВУ

- Это слухи. Не слышал, что меня куда-то направляют. Кто-то, наверное, слухи эти распускает для чего-то. Кому-то делать нечего. Я об этом ни разу не слышал, и коллеги мне не говорили.

ПРО ИННОПРОМ

- У меня субъективная оценка. Мне показалось, что конкуренция на выставке между компаниями приносит плоды. Стало больше качественных стендов. Было 14 национальных экспозиций. То есть 14 государств разместили у нас лучшие свои предприятия. Нас признают на высоком уровне. Пока рано говорить, какая страна будет партнером на следующей выставке ИННОПРОМ-2020. Италия выразила согласие, но бумажного подтверждения еще не было. В принципе каждая страна, участвующая в выставке с национальной экспозицией, могла бы стать страной-партнером.

Выставка ИННОПРОМ и саммит GMIS-2019 прошли на прошлой неделе в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО МЕСТО, ГДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ХРАМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

- Работа по подбору земельного участка ведется рабочей группой. Рассматриваются два участка. (На месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17, на пустыре Белинского-Фурманова. - Ред.) Определяются их канонические возможности. Как только будет представлена возможность для проведения опроса, он будет проведен. Архитекторы занимаются визуализацией размещения храма святой Екатерины. Вопрос в том, успеем ли построить его к трехсотлетию Екатеринбурга, серьезный. Когда планировали построить в историческом месте - был один проект. В акватории пруда - другой. У Театра драмы - уже третий. Осенью горожане выскажут свою позицию по размещению храма. Пока инвесторы намерены реализовать эту идею.