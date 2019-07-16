«Хочу сыграть с вами в игру»: в Ресурсный центр ЛГБТ Екатеринбурга поступила анонимная угроза

Сотрудники Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге сообщили об анонимной угрозе, которая поступила им на электронную почту. Недоброжелатель представляется «Пилой» - как главный антагонист в одноименной серии фильмов ужасов, и придерживается этого амплуа.

– Я хочу сыграть с вами в очень опасную игру. Условия просты: вы должны до 1 августа 2019 года свернуть деятельность своего Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, – указано в опубликованном письме. – Остаток денег на счетах от фондов, которые вас содержат, включая личные банковские карты сотрудников центра в России, вы должны перечислить в фонд «Подари Жизнь».

Автор послания сообщает, что ранее «ликвидировал» геев в Чечне и Украине, а также угрожал активистам Артему Шитухину из Пятигорска и Давиду Истееву из Санкт-Петербурга.

– Если не выполните условия, то вас ждет кое-что очень плохое и печальное. Подробности вы можете найти на сайте, – также пишет недоброжелатель.

Ресурсный центр получил здание в 2017 году Фото: Яндекс.Карты

Если перейти по указанной ссылке, откроется страница с изображениями. Среди них – местоположение ресурсного центра, его юрист Анна Плюснина, бомба и взрыв, а также окровавленное тело и могильная плита. Над ними надпись: «Разгадай ребус и узнай правду того, что скоро произойдет».

– Нам известно, что эта организация – «Пила», появилась около года назад. Они считают своей миссией искоренить ЛГБТ в России – сообщения с такими заявлениями поступали другим активистам, - рассказала представитель уральского Ресурсного центра Алла Чикинда. – Мы написали заявление в центр противодействия экстремизма.

В ресурсном центре добавили, что «Пила» достаточно известна среди ЛГБТ-активистов. Ранее ее сайт блокировали на территории России, сейчас группа размещаются на зарубежном домене. Активисты не исключают, что деятельность «Пилы» ограничится только угрозами.